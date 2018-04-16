Giovedi 19 Aprile, presso il NOYA Club di Reggio Calabria, andrà in scena il Tour Sunbreak 2018 CLUB Mtv hosted G7 Events e Life Events, evento molto atteso per la movida universitaria, grazie alle molteplici collaborazioni da parte delle Associazioni Studentesche dell’Università Mediterranea che, in ottica dei cambi di direttivi, hanno voluto donare alla comunità accademica reggina questo party.

Le associazioni Ares, Esn Reggio Calabria, E.U.Re.Ca, Icaro,Leonardo, Musa e Themis, in seguito al recente rinnovo dei direttivi dei boards amministrativi, hanno richiesto con successo l’evento targato CLUB Mtv, iniziativa che rispecchia la volontà aggregativa da parte delle varie realtà universitarie a favore degli studenti.

Il Tour CLUB Mtv Sunbreak 2018, evento di presentazione che sta attraversando l’italia per far conoscere il più grande “SPRING BREAK”d’Europa, si terrà a Malta dal 28 Aprile all’ 01 Maggio e ospiterà migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutta europa per 4 giorni e 3 notti ricchi di eventi e puro divertimento.