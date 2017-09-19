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‘Tracce di legalità’, evento dedicato alla memoria di Francesco Fortugno

Ancora una volta il ricordo di Francesco Fortugno diventa un percorso di legalità con le scuole e il Ministero dell'Istruzione

19 Settembre 2017 - 12:10 | di Vincenzo Comi

‘Tracce di legalità’, evento dedicato alla memoria di Francesco Fortugno

Franco Fortugno foto Francesco Cufari Reggio Calabria

Anche quest’anno in occasione dell’evento commemorativo dedicato alla memoria di Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria assassinato a Locri dalla ‘ndrangheta il 16 ottobre del 2005, la famiglia Fortugno e il Comitato organizzatore, hanno rinnovato la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel quadro del comune percorso avviato da tempo sul fronte della promozione e diffusione della cultura della legalità.

Tale partnership nel corso degli anni ha prodotto numerosi progetti e iniziative che hanno visto protagonisti studenti calabresi e di tutte le altre regioni italiane sui terreni della formazione, della creatività e dell’impegno civile contro le mafie, con il coinvolgimento di rappresentanti della magistratura, delle istituzioni, del giornalismo e dell’associazionismo.

In tal senso, in occasione della commemorazione del dodecennale che si svolgerà a Locri il prossimo 16 ottobre 2017, è stato organizzato un concorso letterario dal titolo “Tracce di legalità” che coinvolgerà su scala nazionale tutte le classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado.

L’avvio dell’iniziativa e il relativo bando, che rientra nell’ambito del programma nazionale riguardante l’educazione alla legalità e la cittadinanza attiva promosso dal Miur per l’anno scolastico 2017/2018, è già stato comunicato alle scuole e verrà pubblicato dal Ministero attraverso il proprio sito internet istituzionale alla pagina “concorsi per gli studenti”.

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