Track your way: il concorso musicale nazionale di musica rap
Il festival Spettacoli nella Natura cerca le migliori canzoni rap inedite: in palio la produzione di un videoclip da mille euro
04 Ottobre 2015 - 13:57 | di Federica Geria
Il festival Spettacoli nella Natura – Evoluzione, terza edizione, indice il concorso musicale nazionale di musica RAP “Track your way”.
Il festival è alla ricerca dell’evoluzione, vuole appropriasi di luoghi, parole e musica.
Se l’ambiente è il fattore dinamico eterno che ha accompagnato l’umanità nella sua crescita verso la civiltà, la musica è continuamente il sottofondo di questa evoluzione.
Una natura dinamica, ricca ed esuberante, come la musica che da sempre l’accompagna.
Il concorso ha come fine l’individuazione delle migliori canzoni RAP inedite.
I finalisti faranno parte della compilation Track your way prodotta da Ecolandia.
La migliore canzone selezionata vincerà la produzione di un videoclip del valore di € 1000.
Inviare i brani entro e non oltre le ore 24:00 del 9/10/2015
Per scaricare il bando completo e la scheda d’iscrizione:
http://www.parcoecolandia.it/ecosite/contest-rap-track-your-way/
Per info e iscrizioni: ecolandiaspettacoli@gmail.com
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