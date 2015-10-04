Track your way: il concorso musicale nazionale di musica rap

Il festival Spettacoli nella Natura – Evoluzione, terza edizione, indice il concorso musicale nazionale di musica RAP “Track your way”.

Il festival è alla ricerca dell’evoluzione, vuole appropriasi di luoghi, parole e musica.

Se l’ambiente è il fattore dinamico eterno che ha accompagnato l’umanità nella sua crescita verso la civiltà, la musica è continuamente il sottofondo di questa evoluzione.

Una natura dinamica, ricca ed esuberante, come la musica che da sempre l’accompagna.

Il concorso ha come fine l’individuazione delle migliori canzoni RAP inedite.

I finalisti faranno parte della compilation Track your way prodotta da Ecolandia.



La migliore canzone selezionata vincerà la produzione di un videoclip del valore di € 1000.

Inviare i brani entro e non oltre le ore 24:00 del 9/10/2015

Per scaricare il bando completo e la scheda d’iscrizione:

http://www.parcoecolandia.it/ecosite/contest-rap-track-your-way/

Per info e iscrizioni: ecolandiaspettacoli@gmail.com