Trapani, Antonini: ‘Una sola parola… VERGOGNA’. Poi l’attacco ad alcuni calciatori

Nonostante i dieci punti tolti per le esclusioni di Turris e Taranto e un periodo assai negativo in fatto di risultati, con il ritorno di mister Aronica in panchina il Trapani aveva ritrovato la strada giusta e miracolosamente anche la possibilità di agguantare l’ultima posizione utile per i play off. E invece, nonostante la sconfitta interna del Giugliano, la compagine granata non è riuscita a imporsi contro la Casertana (salva grazie a questa vittoria) chiudendo la stagione regolare all’undicesimo posto. Il patron Antonini ha manifestato tutta la sua rabbia attraverso un post su X:

“Una sola parola…VERGOGNA; dispiace per chi ci ha creduto oltre al sottoscritto e per quei pochi giocatori che hanno lottato sino alla morte insieme a Sasà (mister Aronica, ndr). Il resto sono l’emblema della stagione. Irrispettosi di tutto e tutti. Complimenti ai giocatori ed allo staff della Casertana che hanno vinto meritatamente ed hanno dimostrato ai loro avversari cosa significa attaccamento alla maglia e voglia di lottare per l’obiettivo. Ripartiremo consapevoli che certe facce non le vogliamo più neanche sentire nominare e che l’anno prossimo andremo prima sugli uomini e poi sulle qualità.

Ora intanto li prepareremo bene per il prossimo anno facendoli allenare come promesso per 2 volte al giorno sino a giugno, lunedì esclusi. Almeno chi ancora sarà con noi il prossimo anno avrà una brillante preparazione atletica”.