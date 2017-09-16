Tre importanti nuovi arrivi in casa Futura
Federico, Renan Bego e Andre Rochinha rinforzano il roster di mister Rinaldi: tre calcettisti entusiasti di vestire la maglia della Futura
16 Settembre 2017 - 14:47 | di Eva Curatola
Tre importanti nuovi arrivi in casa Futura che vanno a completare il roster a disposizione di mister Rinaldi .
PIETRO FEDERICO universale
RENAN BEGO ultimo
ANDRE ROCHINHA laterale pivot
Pietro Federico, il ritorno dalla Svizzera
FEDERICO, reggino doc anno 1995 , torna a casa dopo qualche anno in Svizzera con una esperienza maturata di primo piano :
Stagione 2013-2014 serie A2 lugano pro futsal promozione in A1
Stagione 2014-2015 A1 2º posto
Stagione 2015-2016 A1 3º posto (23 goal)
Stagione 2016-2017 Trasferimento nel Futsal Maniacs (svizzera) A1e partecipazione alla UEFA futsal cup a Yerevan, in Armenia. 4 goal nel girone.
5 raduni con la nazionale under21. Da giugno 2013 a marzo 2015.
RENAN BEGO, italo brasiliano anno 1989 , arriva da Foz de Iguacu . Lo scorso anno in forza al Pistoia calcio a 5 dove ha disputato il campionato di B classificandosi al quinto posto del suo girone . 10 le reti segnate .
ANDRE ROCHINHA portoghese anno 1995 , arriva dalle isole Azzorre .Lo scorso anno ha giocato nel massimo campionato portoghese dopo un esperienza in Francia .Laterale pivot con l’abitudine del gol .
Tre giocatori entusiasti di vestire la maglia della Futura . Renan Bego, già a Lazzaro, ha effettuato i primi allenamenti . Gli altri due ad inizio settimana si uniranno ai nuovi compagni .
La soddisfazione del dg Ferrara e del ds Gattuso
Soddisfatti il dg Ferrara ed il ds Gattuso per i nuovi innesti che daranno una mano ai compagni che continuano a lavorare con la massima professionalità agli ordini di mister Rinaldi .
Un grande Benvenuto alla Futura ai tre calcettisti ed un grosso in bocca al lupo .
Avanti Futura !
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie