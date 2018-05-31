La band cosentina porta il secondo disco dal vivo a Vibo il primo giugno, poi a Praia a Mare l'8 e a Rende il 9: ecco le tre date de Il seme-tour

Prosegue “Il seme-tour” della christian rock band Kantiere Kairòs, formata da 5 musicisti cosentini, per presentare il secondo disco con un nuovo concerto dalle sonorità elettroniche. Il gruppo si esibirà il primo giugno alle ore 20,30 in Piazza Municipio a Vibo Valentia, chiudendo la festa per 150° anniversario dell’Azione Cattolica diocesana. Nel pomeriggio sono previsti giochi, testimonianze e momenti di preghiera.

Secondo appuntamento l’8 giugno alle ore 21: a Praia a Mare (Cosenza),nella chiesa del Sacro Cuore in via Roma, «il nostro concerto si incastonerà all’interno dei festeggiamenti previsti per la festa del Sacro Cuore», informa la band.

Bis il giorno seguente: sabato 9 «avremo la felicità di festeggiare i 40 anni della nascita della parrocchia di Sant’Antonio a Commenda di Rende, sempre in provincia di Cosenza. Vi aspettiamo alle ore 21: prima del concerto, alle 19 la Messa con la partecipazione dei frati e del Terz’ordine francescano e alle ore 20 una catechesi sulla vita del santo francescano nel cortile parrocchiale con i giovani e le famiglie». Inoltre in chiesa potranno essere venerate le reliquie di Sant’Antonio già dalla tarda serata del giorno precedente.

«Con questi nuovi appuntamenti vogliamo augurarci di averne tantissimi altri, in modo da avere la possibilità di portare a più persone il messaggio contenuto nelle nostre canzoni», auspica la band calabrese.

Info: 340 645 0919 – 393 824 5141, info@kantierekairos.com, www.kantierekairos.it