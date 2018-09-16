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Tre progetti per la Pro Loco di Motta San Giovanni

Fino al 28 settembre i giovani tra 18 e 28 anni possono candidarsi a uno dei tre progetti di Servizio Civile della Pro Loco di Motta San Giovanni

16 Settembre 2018 - 19:16 | di Pasquale Romano

Motta San Giovanni, il borgo dove si accendono le luci di Natale

Anche per l’anno 2019, la Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni sarà sede di Servizio Civile Nazionale. Fino al 28 Settembre 2018, infatti, tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni potranno presentare domanda di partecipazione ad uno dei tre progetti attivati dalla Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni: 1) “ALLA RISCOPERTA DEL PATRIMONIO DELLA CALABRIA” con 2 posti assegnati; “TRADIZIONI E CULTURE DI CALABRIA” con 1 posto assegnato; 3) “VIAGGIO NELLA CULTURA DELLA CALABRIA” con 1 posto assegnato.

Le parole della presidente della Pro Loco

Così esordisce la Presidente della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, Giovanna DI DIA:” Le Pro Loco sono la realtà associativa più numerosa che opera quotidianamente per la promozione del patrimonio materiale e immateriale della Calabria. Non bisogna più intendere le Pro Loco soltanto come Associazioni di sagre e promozione dell’enogastronomia, ma esse stesse stanno trasformando con il tempo la loro immagine puntando essenzialmente alla crescita sociale e civile dei territori

. Il settore del Servizio Civile è certamente uno degli strumenti fondamentali per migliorare l’offerta turistica e culturale del nostro Paese, permettendo alle Pro Loco di diventare un vero punto di riferimento per tutte le Comunità.” Continua la Presidente:” Il Servizio Civile, inoltre, rappresenta un momento unico per la crescita dei nostri giovani, per scoprire le proprie potenzialità, per entrare in contatto con il profondo senso di cittadinanza attiva e solidarietà sociale. Per questo invito i giovani a partecipare alla selezione e cogliere l’opportunità messa a disposizione dalla Pro Loco per vivere un’esperienza formativa intensa e utile per lo sviluppo della propria personalità e per un primo approccio con il mondo del lavoro”.

Come presentare la domanda

Le domande possono essere inviate via Pec a questo indirizzo PEC: prolocodelcomunedimottasangiovanni@pec.it ; a mezzo raccomandata A/R presso: Sede della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, Via Corso Italia N. 34 c/o Antiquarium Leucopetra CAP 89062 – Lazzaro (RC), o consegnate a mano entro le ore 18.00 del 28 Settembre.

Per qualsiasi informazione o per ritirare la domanda è possibile visitare i siti: www.prolococomunemottasg.it ; www.serviziocivileunpli.net ; www.prolococalabria.it ovvero recarsi presso la Sede della Pro Loco nei giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

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