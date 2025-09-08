Automobilismo: giornata di trionfi per la Scuderia Aspromonte. I due successi

Giornata di grandi trionfi per la Scuderia Aspromonte, impegnata su due fronti. Alla cronoscalata trapanese del Monte Erice, prova conclusiva del campionato italiano Super Salita un eccezionale Giovannino Puntorieri ha conquistato un prezioso trionfo in classe RS 1600 con la sua Citroen Saxo davanti ad un nugolo di agguerriti avversari, bissando il risultato di Luzzi.

Nello slalom di Curinga valido per il campionato italiano, invece, Francesco Scaramozzino ha sbaragliato il campo nella classe RS 1400, conquistando anche il successo di gruppo e mettendo fieno in cascina per il titolo regionale. Alle sue spalle, in una classe targata tutta Scuderia Aspromonte, si sono piazzati il catanzarese Giovanni Aloi, al debutto con una nuova Peugeot 106 ed il reggino Saverio Mallamace.

Ottimo secondo di classe N 1600 il veterano Rocco Musolino su Peugeot 106, mentre Michael Lombardo è stato costretto al ritiro.

Molto soddisfatto il presidente Lello Pirino che, unitamente a tutto il direttivo, si congratula con i piloti per gli ottimi risultati.