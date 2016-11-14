Tris di vittorie! Il Veneto porta bene, espugnata Verona al tie-break

La Tonno Callipo Vibo Valentia espugna Verona al tie-break e centra il tris di vittorie: in doppia cifra Barreto Silva, Rejlek e Geiler

Affamata, determinata, mai arrendevole. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia conquista la terza vittoria consecutiva andando ad espugnare il campo della Calzedonia Verona dopo una maratona durata oltre due ore e mezzo e conclusasi con la vittoria dei giallorossi al tie-break. Tre vittorie in sette giorni, otto punti conquistati, due vittorie ottenute in Veneto (domenica scorsa a Padova, oggi in terra scaligera).

E così come avvenuto mercoledì con Piacenza, Coscione e compagni non hanno mai mollato, anche quando la Tonno Callipo si è trovata sotto 11-6 al quinto set. Con Verona a quattro punti dalla vittoria, la squadra di coach Kantor ha messo a segno un terrificante break di 7-0, legittimando poi il successo con il punteggio di 12-15 dopo l’errore finale in attacco di Lecat. Tre i giocatori in doppia cifra per i giallorossi: Barreto Silva 17 punti con il 50% in attacco, Rejlek 16 punti, Geiler 13 punti.

I protagonisti della vittoria di Vibo Valentia

Decisivo l’ingresso del centrale brasiliano Deivid Junior Costa al posto di Diamantini: per il posto tre classe 1988, 8 punti realizzati con il 56% in attacco e 3 muri realizzati. Capitan Coscione, ex di turno, è stato premiato come Mvp della partita.

LA PARTITA

Prima frazione di gioco che inizia con molto equilibrio con le due squadre che si rincorrono punto su punto. Vibo Valentia prende ritmo e va avanti di più quattro (8-12). Squadra calabra che mantiene le distanze, arrivando anche al più cinque (15-20). Finale di set con Verona che, con Baranowicz al servizio, arriva sul meno uno annullando tre set point consecutivi (23-24).

Vibo rialza la testa e dopo una ricezione miracolosa, la mette giù con Geiler. Termina 23 a 25. Tra le fila gialloblu, buone le prestazioni di Kovacevic e Mengozzi che chiude con il 100% di positività (sei punti di cui un ace e un muro). Secondo set che parte bene per Verona che va anche a più tre (7-4), salvo poi subire un parziale di cinque punti da Vibo, che con Geiler al servizio arriva al break a favore (7-9). Vibo Valentia che mantiene il comando, fino al triplo muro della Calzedonia, due volte con Mengozzi e una con Djuric, che portano il risultato in parità (18-18).

Gli altri set: equilibrio fino alla fine

Djuric che torna protagonista poco dopo del break di Verona (22-20); bello il suo diagonale su alzata di Kovacevic che poi chiude il set 25 a 23. Terzo set che parte bene per Verona con Aidan Zingel al servizo. La squadra di Giani va sul più quattro (9-7). Seconda parte di frazione con Calzedonia prima avanti e poi raggiunta e superata sul finale di set da Vibo Valentia che trova in Rejlek uno dei suoi punti forti (a segno per ben cinque volte). Caledonia che si trova a rincorrere e a dover vincere per arrivare al tie break. Quarta frazione di gioco con Verona ben salda al comando che riesce a portare la squadra calabra al quinto set, è di Aidan Zingel il punto del 25 a 19.

Tie break che fa da riassunto all’intero match dei ragazzi di Andrea Giani con Verona che va avanti di quattro punti e che viene poi nuovamente raggiunta e superata. Quinto set che termina 12 a 15.

Manuel Coscione: “Penso sia un risultato importante su un campo molto difficile, abbiamo fatto una buona gara, non abbiamo mai mollato e questa è una bella caratteristica della nostra squadra. Qui a Verona ho bellissimi ricordi, ho passato un annata fantastica ed è nato pure mio figlio, è una città che porto sempre nel cuore con grande affetto”.

CALZEDONIA VERONA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 2-3 (23-25, 25-23, 23-25, 25-19, 12-15)

CALZEDONIA VERONA: Zingel 9, Kovacevic 25, Lecat 5, Ferreira 6, Baranowicz , Mengozzi 9, Djuric 20, Anzani 3, Giovi (L). Non entrati: Paolucci, Holt, Stern, Frigo (L2). Allenatore: Giani

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Costa 8, Coscione 3, Marra (L), Geiler 13, Michalovic 7, Barreto Silva 17, Barone 8, Thiago Alves, Diamantini 4, Rejlek 16. Non entrati: Buzzelli, Torchia (L2). Allenatore: Kantor

ARBITRI: Saltalippi e Santi

NOTE: durara set: 28’, 28’, 35’, 25’, 20’. Tot. 136’. Calzedonia Verona: bs 22, ace 3, ric. pos. 32%, ric. perf. 18%, att. 50%, muri 12. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: bs 17, ace 6, ric. pos. 45%, ric. perf. 37%, att. 44%, muri 10.

Nella foto, Barreto Silva in attacco contrastato a muro da Djuric e Mengozzi (foto di Francesco Grigolini Fotoexpress)