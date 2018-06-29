Il Trofeo del Mediterraneo si colora di rosa
Il 30 giugno al Palapentimele due sfide di basket giovanile femminile con la selezione calabrese: tutte le atlete convocate
29 Giugno 2018 - 18:08 | di Federica Geria
All’interno del Trofeo del Mediterraneo, la Fip Calabria, d’intesa con il Settore Squadre Nazionali femminile manda in campo due attesissime sfide di amichevole in rosa.
Le due sfide di sabato 30 giugno
Sabato 30 giugno 2018 alle ore 10.00 presso il Palapentimele di Reggio Calabria si svolgerà un test tra la selezione delle 2003 e 2004 della regione contro la compagine peloritana della Rescifina Messina.
Alle ore 15.30 di sabato pomeriggio, invece, ad aprire la seconda giornata del Trofeo si giocherà ancora una volta una sfida di basket giovanile in rosa: Il Comitato Regionale Calabria, d’intesa con il Settore Squadre Nazionali femminile, ha convocato una lunga lista di atlete in arrivo da tutta la regione che sfideranno la compagine siciliana dell’ALMA PATTI.
Dirigenti e staff tecnico delle selezioni
La Dirigente del Comitato Regionale è Lucia Rossi.
Il Referente Tecnico Territoriale è Coach Maurizio Arcudi.
Per quanto riguarda la selezione delle 2003-04, lo staff è composto dagli allenatori Antonella Palumbo ed Emiliano Scarcello, dal Medico Tripodi, il preparatore fisico Santo Vazzana e la fisioterapista Liliana Praticò.
Il team delle 2005,invece, sarà allenato da Giorgio Colarullo, Barbara Gemelli e Riccardo Pusateri.
GIOCATRICI CONVOCATE
|ALFANO VALERIA
|05/01/04
|CZ CENTRO BASKET
|CAPOGRECO MARIARITA
|21/01/04
|EUTIMO LOCRI
|CENTOFANTI SARA
|25/04/04
|NUOVA JOLLY RC
|DEL VECCHIO GIULIA
|17/04/03
|EUTIMO LOCRI
|GILIONI GIULIA
|14/04/04
|BASKET PELLARO
|LAMANNA ROSARIA
|13/05/04
|SMAF CATANZARO
|MAURO MIRNA
|04/05/03
|TEAM BASKET KLEOS
|MONTEBELLO MARTA
|27/12/04
|CZ CENTRO BASKET
|ONUGHA DEBORAH
|25/05/04
|NUOVA JOLLY RC
|PELLICANO’ GIORGIA PIA
|22/06/04
|SCHOOL PANTERA RC
|PREVITERA BENEDETTA
|10/06/03
|GIO&GIO PALMI
|SICLARI CHIARA
|13/02/03
|POL.REGGIO FIAMMA
|TRIOLO SILVIA
|02/03/04
|NUOVA JOLLY RC
GIOCATRICI CONVOCATE
|BOSSI
|ANNA GIULIA
|09/03/05
|SMAF CATANZARO
|CAMPOLO
|AURORA MARIA
|23/11/05
|BASKET PELLARO
|CREACO
|GIULIA
|31/03/05
|BASKET PELLARO
|DEROSSI
|FEDERICA
|22/01/05
|CZ CENTRO BASKET
|MAESTRALE
|SOFIA
|16/05/05
|CZ CENTRO BASKET
|MARTORANO
|MARTA
|21/06/05
|VIS REGGIO
|MELARA
|ELENA
|24/07/05
|GIO&GIO PALMI
|PRATICO’
|GIULIA
|30/06/05
|BASKET PELLARO
|PUGLIESE
|MARIAELENA
|04/11/05
|CZ CENTRO BASKET
|ROMEO
|ALISSA
|07/08/05
|EUTIMO LOCRI
|SACCA’
|MANUELA
|28/11/05
|EUTIMO LOCRI
|SGARLATO
|ALESSIA
|18/03/05
|YMCA SIDERNO
|SGRO’
|SIMONA
|16/02/05
|VIS REGGIO
|SPILINGA
|ELIANA
|18/10/05
|EUTIMO LOCRI
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