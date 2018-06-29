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Il Trofeo del Mediterraneo si colora di rosa

Il 30 giugno al Palapentimele due sfide di basket giovanile femminile con la selezione calabrese: tutte le atlete convocate

29 Giugno 2018 - 18:08 | di Federica Geria

Immagine delle amichevoli di basket giovanile femminile del Trofeo del Mediterraneo a Reggio Calabria

All’interno del Trofeo del Mediterraneo, la Fip Calabria, d’intesa con il Settore Squadre Nazionali femminile manda in campo due attesissime sfide di amichevole in rosa.

Le due sfide di sabato 30 giugno

Sabato 30 giugno 2018 alle ore 10.00 presso il Palapentimele di Reggio Calabria si svolgerà un test tra la selezione delle 2003 e 2004 della regione contro la compagine peloritana della Rescifina Messina.

Alle ore 15.30 di sabato pomeriggio, invece, ad aprire la seconda giornata del Trofeo si giocherà ancora una volta una sfida di basket giovanile in rosa: Il Comitato Regionale Calabria, d’intesa con il Settore Squadre Nazionali femminile, ha convocato una lunga lista di atlete in arrivo da tutta la regione che sfideranno la compagine siciliana dell’ALMA PATTI.

Dirigenti e staff tecnico delle selezioni

La Dirigente del Comitato Regionale è Lucia Rossi.

Il Referente Tecnico Territoriale è Coach Maurizio Arcudi.

Per quanto riguarda la selezione delle 2003-04, lo staff è composto dagli allenatori Antonella Palumbo ed Emiliano Scarcello, dal Medico Tripodi, il preparatore fisico Santo Vazzana e la fisioterapista Liliana Praticò.

Il team delle 2005,invece, sarà allenato da Giorgio Colarullo, Barbara Gemelli e Riccardo Pusateri.

                GIOCATRICI CONVOCATE

ALFANO VALERIA 05/01/04 CZ CENTRO BASKET
CAPOGRECO MARIARITA 21/01/04 EUTIMO LOCRI
CENTOFANTI SARA 25/04/04 NUOVA JOLLY RC
DEL VECCHIO GIULIA 17/04/03 EUTIMO LOCRI
GILIONI GIULIA 14/04/04 BASKET PELLARO
LAMANNA ROSARIA 13/05/04 SMAF CATANZARO
MAURO MIRNA 04/05/03 TEAM BASKET KLEOS
MONTEBELLO MARTA 27/12/04 CZ CENTRO BASKET
ONUGHA DEBORAH 25/05/04 NUOVA JOLLY RC
PELLICANO’ GIORGIA PIA 22/06/04 SCHOOL PANTERA RC
PREVITERA BENEDETTA 10/06/03 GIO&GIO PALMI
SICLARI CHIARA 13/02/03 POL.REGGIO FIAMMA
TRIOLO SILVIA 02/03/04 NUOVA JOLLY RC

                GIOCATRICI CONVOCATE

BOSSI ANNA GIULIA 09/03/05 SMAF CATANZARO
CAMPOLO AURORA MARIA 23/11/05 BASKET PELLARO
CREACO GIULIA 31/03/05 BASKET PELLARO
DEROSSI FEDERICA 22/01/05 CZ CENTRO BASKET
MAESTRALE SOFIA 16/05/05 CZ CENTRO BASKET
MARTORANO MARTA 21/06/05 VIS REGGIO
MELARA ELENA 24/07/05 GIO&GIO PALMI
PRATICO’ GIULIA 30/06/05 BASKET PELLARO
PUGLIESE MARIAELENA 04/11/05 CZ CENTRO BASKET
ROMEO ALISSA 07/08/05 EUTIMO LOCRI
SACCA’ MANUELA 28/11/05 EUTIMO LOCRI
SGARLATO ALESSIA 18/03/05 YMCA SIDERNO
SGRO’ SIMONA 16/02/05 VIS REGGIO
SPILINGA ELIANA 18/10/05 EUTIMO LOCRI

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