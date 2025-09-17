Al via il 49° Trofeo Sant’Ambrogio tra la gloria del passato ed un brillante futuro

Si è svolta nel prestigioso salone “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria la conferenza stampa di presentazione dello storico torneo di basket giunto alle quarantanovesima edizione. Hanno fatto gli onori di casa il sindaco Giuseppe Falcomatà insieme al delegato allo sport del Comune Giovanni Latella. Presenti all’incontro moderato dal giornalista Giovanni Mafrici, il Presidente regionale del CONI, il Tino Scopelliti e l’organizzatore Carlo Sant’Ambrogio che insieme al fratello Sergio custodisce la memoria del torneo dedicato inizialmente a Mario Sant’Ambrogio, giovane talento prematuramente scomparso, e successivamente anche in ricordo di Papà Iliano, la Signora Enza e i fratelli Cesare e Franco. Il trofeo è cresciuto negli anni grazie all’impegno della famiglia Sant’Ambrogio, diventando un appuntamento imperdibile per gli amanti del basket.

Una storia di grandi sfide

Nelle sue quarantotto edizioni il Trofeo ha ospitato alcune tra le più prestigiose squadre italiane ed europee: Montepaschi Siena, Messaggero Roma, Armani Jeans Milano, Jugoplastica Spalato, AEK Atene, Kiev. Sul parquet sono passati campioni come Nando Gentile, Gigi Datome, Danilo Gallinari, Alessandro Fantozzi fino a stelle NBA come Scott May, Darryl Dawkins, Manu Ginobili e Ben Wallace.



Sulle panchine si sono alternati grandi allenatori: da Bucci, Bianchini, Recalcati. Sacchetti, Bucchi a tecnici internazionali come Djordjevic e Repesa.

La Viola Reggio Calabria è stata protagonista indiscussa di questo torneo, con i suoi allenatori storici (Benvenuti, Recalcati, Zorzi, Gebbia, Lardo) e giocatori indimenticabili come Paiusco, Rossi, Avenia, Santoro, Volkov, Garrett.

49esima Edizione – Reggio Calabria, 18-19 settembre 2025 al PalaCalafiore

Squadre partecipanti

Pallacanestro Viola Reggio Calabria – i padroni di casa, cuore del basket reggino

Basket Barcellona – formazione storica siciliana

Bim Bum Basket Rende (CS) – realtà emergente calabrese

Basket Academy Catanzaro – tradizione giovanile guidata da Iliano Sant’Ambrogio

Il programma

Giovedì 18 settembre – Semifinali

ore 18:30 – Gara 1: Basket Barcellona vs Basket Academy Catanzaro

ore 20:30 – Gara 2: Bim Bum Basket Rende vs Pallacanestro Viola

Venerdì 19 settembre – Finali

ore 18:30-finale 3°-4° posto

ore 20:30-finale 1° -2° posto

A seguire la premiazione

Un torneo identitario e territoriale che probabilmente su richiesta di Sergio Sant’Ambrogio stimolato dal primo al cittadino di Reggio Calabria e con il nulla osta dell’intera amministrazione punta ad essere istituzionalizzato e come sottolineato da tutti i relatori sia confermato come riferimento per l’ambiente cestistico locale che ha bisogno e merita di ritornare ai fasti di un tempo passato. Lo sforzo delle società di basket e non solo è enorme ed ha bisogna oggi più che mai del supporto di tutti. Il PalaCalafiore riqualificato può e deve diventare uno dei simboli della rinascita dello sport cittadino.