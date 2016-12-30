Trofeo Verduci: disponibile il calendario celebrativo 2017

Nel 2017 ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Francesco Verduci. Tante le novità previste in vista della Xª edizione del Trofeo che si svolgerà il 6 agosto 2017. Su Facebook è nata una nuova pagina dedicata alla manifestazione, tra qualche giorno verrà pubblicato un video che ripercorre i momenti salienti delle nove edizioni e a breve sarà disponibile la nuova versione del sito (www.trofeoverduci.it).

Tutto ciò per mantenere vivo il ricordo di Francesco Verduci, dirigente e giudice di gara FIDAL scomparso prematuramente nel gennaio 2007.

Ogni anno dal 2008 si svolge a Motta San Giovanni l’Americana Gara Internazionale – corsa su strada ad eliminazione, valevole per l’assegnazione del Trofeo “Francesco Verduci”, una manifestazione podistica a carattere internazionale riservata ad atleti di grande prestigio, italiani e stranieri.

L’Americana è organizzata dal Comitato organizzatore con la collaborazione della FIDAL Calabria e con il patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città di Motta San Giovanni e del CONI Calabria. Vengono coinvolte le associazioni sportive locali, gli amici e i colleghi di lavoro di Francesco, le istituzioni pubbliche e religiose e i tanti volontari che contribuiscono alla realizzazione di una splendida giornata di sport. Alla manifestazione sportiva è legato un progetto benefico e tutto il ricavato viene devoluto all’opera missionaria di Padre Manuel Casillas, missionario comboniano in Sud Africa e amico della famiglia Verduci.