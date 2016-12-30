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Trofeo Verduci: disponibile il calendario celebrativo 2017

Nel 2017 ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Francesco Verduci: il calendario celebrativo e le novità della decima edizione del Trofeo

30 Dicembre 2016 - 12:47 | di Redazione

Trofeo Verduci: calendario celebrativo 2017 dedicato a Francesco Verduci

Nel 2017 ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Francesco Verduci. Tante le novità previste in vista della Xª edizione del Trofeo che si svolgerà il 6 agosto 2017. Su Facebook è nata una nuova pagina dedicata alla manifestazione, tra qualche giorno verrà pubblicato un video che ripercorre i momenti salienti delle nove edizioni e a breve sarà disponibile la nuova versione del sito (www.trofeoverduci.it).

Tutto ciò per mantenere vivo il ricordo di Francesco Verduci, dirigente e giudice di gara FIDAL scomparso prematuramente nel gennaio 2007.
Ogni anno dal 2008 si svolge a Motta San Giovanni l’Americana Gara Internazionale – corsa su strada ad eliminazione, valevole per l’assegnazione del Trofeo “Francesco Verduci”, una manifestazione podistica a carattere internazionale riservata ad atleti di grande prestigio, italiani e stranieri.

L’Americana è organizzata dal Comitato organizzatore con la collaborazione della FIDAL Calabria e con il patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città di Motta San Giovanni e del CONI Calabria. Vengono coinvolte le associazioni sportive locali, gli amici e i colleghi di lavoro di Francesco, le istituzioni pubbliche e religiose e i tanti volontari che contribuiscono alla realizzazione di una splendida giornata di sport. Alla manifestazione sportiva è legato un progetto benefico e tutto il ricavato viene devoluto all’opera missionaria di Padre Manuel Casillas, missionario comboniano in Sud Africa e amico della famiglia Verduci.

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