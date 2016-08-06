‘Trofeo Verduci’, presentata ufficialmente la nona edizione

Al via la nona edizione dell’ Americana Gara Internazionale – corsa su strada ad eliminazione, valevole per l’assegnazione del Trofeo “Francesco Verduci”, che si terrà domani 7 agosto a Motta San Giovanni (RC). Questa mattina infatti presso Palazzo Corrado Alvaro di Reggio Calabria è stato presentato il programma della manifestazione.

La conferenza stampa a Palazzo Corrado Alvaro

Alla conferenza stampa hanno preso parte il Presidente della Provincia Giuseppe Raffa, il Vicepresidente Giovanni Verduci, il Presidente FIDAL-Calabria Ignazio Vita, il Presidente della Reggina Mimmo Praticò, il responsabile del Comitato organizzatore Domenico Ambrogio e lo speaker della maratona Lodovico Nerli Ballati.

Dopo l’iniziale ricordo sportivo e umano di Francesco Verduci e dell’amico Giovanni Verduci co-fondatore del GS Mottese scomparso un mese fa, i partecipanti al dibattito si sono soffermati sulla particolarità della competizione sportiva, ripercorrendo la nascita e l’importanza che negli anni ha assunto per atleti provenienti da ogni parte del mondo, alcuni dei quali in questi giorni impegnati nelle competizioni olimpiche in Brasile.

Il regolamento dell’Americana

In seguito è stato presentato il regolamento della gara e ci si è soffermati sulle caratteristiche dell’Americana, una gara particolare e al tempo stesso affascinante nella quale i quindici podisti partiranno tutti insieme e dovranno gareggiare ad andatura limitata sul percorso stradale cittadino nel centro storico di Motta; ad ogni giro, nel tratto conclusivo, sarà “lanciata” una volata e gli atleti dovranno aumentare l’andatura per evitare l’eliminazione, ad eccezione dell’ultimo giro quando i podisti rimasti in gara disputeranno un rush finale di 300 metri, per aggiudicarsi la vittoria.

Infine, sono ufficializzati i nomi degli atleti nazionali ed internazionali partecipanti: Rachik Yassine, Abdikadar Seik Ali Mohamed, Carozza Fabiano, Meli Ezekiel Kiprotich, Melly Edwin Kiprosgei, Koech Josphat Kimutai, Bibbo Romualdo, Ngeno Daniel Kipkirui, Muhitira Felicien, Kiplimo Noor Kiplangat, Gerratana Giuseppe, Pranno Andrea, Ruggiero Danilo, Terranova Giuseppe, Monti Francesco.

Il programma della serata

Il programma della manifestazione sportiva prevede: alle ore 20.15 il ritrovo della giuria e dei concorrenti e alle 20.30 la partenza degli atleti. Seguirà alle 21.30 la cerimonia di premiazione, la consegna del Trofeo e del Premio GGG “Francesco Verduci”, e per la prima volta verrà consegnato un defibrillatore donato dalla ditta Mallamaci Grandi Iimpianti. Alle 22.30 inizierà l’intrattenimento musicale con il gruppo etnico Taranta Jonia Project.

Come ogni anno nella Piazza del Borgo verrà allestito uno stand e ci sarà un sorteggio, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza alle missioni in Sud Africa di Padre Manuel Casillas.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.trofeoverduci.it