Tu Sposa 2017 a Rende

di Daniela Bonanno Conti – Fino al 15 gennaio a Rende in provincia di Cosenza, presso il padiglione Luc.Mar, nella zona industriale, si svolge la quarta edizione di Tu Sposa.

L’evento è organizzato da Cosenza Eventi e ci permette di cogliere ogni piccolo particolare della filiera sposalizia ( dall’abbigliamento fino al ricevimento). Si tratta di uno degli eventi più glamour dedicato ai prodotti e ai servizi per il matrimonio, in assoluto una delle vetrina più esclusive per tutti coloro che hanno in mente di convolare a nozze e che vogliono stare al passo con le nuove tendenze del wedding della stagione 2017/2018. Un Temporary Store di circa 4.000 mq. espositivi, con 600 mq. destinati all’area sfilate, convention e ristoro.

Il programma della quarta edizione

Per l’occasione, è previsto un programma ricco di eventi, di contenuti sociali, culturali e di intrattenimento.

Potremmo così visitare l’isola del gusto, il giardino degli innamorati e ammirare degli spazi destinati ai più piccoli. Per l’occasione, sono previste esibizioni e premi, con l’,ingresso libero per tutte le quattro giornate.

Gli ospiti dell’inaugurazione e della chiusura

Parteciperanno all’inaugurazione i Sindaci di Rende e di Cosenza, Marcello Manna e Mario Occhiuto. Tra gli intrattenitori quest’anno troviamo il comico partenopeo della popolare trasmissione Made In Sud Ciro Giustiniani, (Don Ciro il Boss) delle cerimonie che taglierà il nastro durante la cerimonia di inaugurazione, sabato 14 gennaio invece, sarà la volta di Daniel Nilsson, il bonus di Avanti Un Altro mentre la cerimonia di chiusura, domenica 15 gennaio, vanta della straordinaria presenza della bellissima showgirl, modella, attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana, Raffaella Fico (madrina dell’edizione 2017).