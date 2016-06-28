Turismo: un fondo di garanzia innovativo per le agenzie di viaggio

“Sarà un fondo europeista, innovativo, personalizzabile” il fondo di garanzia messo a punto da Assoviaggi – Confesercenti che, come previsto dalla normativa comunitaria, prenderà il posto, del Fondo di Garanzia pubblico.

E’ importante che le imprese del settore ne conoscano le caratteristiche ed il modo più semplice e veloce per aderirvi. Proprio quando uno dei Paesi ha deciso di sganciarsi dall’Europa, noi annunciamo la creazione di un fondo fortemente in linea con le politiche europee in materia di pacchetti turistici, impostato in modo tale da recepire velocemente le normative comunitarie come il rilascio dei certificati al turista e il pagamento, sia per i TO sia per le ADV a consumo, sull’effettivo venduto, consentendo di osservare una modalità di pagamento fluttuante commisurata alle vendite. Sono altresì previsti accordi tailor made per Network e Franchisor con uno snellimento degli adempimenti a carico delle singole ADV.

Perché il fondo sarà innovativo e personalizzabile

Sarà innovativo perché permetterà alle imprese che vi aderiranno di recuperare, nel momento in cui decidessero di uscirne, una parte della quota accantonata. Personalizzabile, perché le formule di adesione al fondo non saranno rigide e precostituite, ma variabili, sulla base delle caratteristiche dell’impresa in termini di numero di turisti movimentati o di fatturato realizzato”.

La selezione delle imprese che faranno richiesta di adesione al Fondo sarà molto attenta, nell’interesse delle imprese che al Fondo avranno aderito e a tutela dei versamenti effettuati. L’adesione al nostro Fondo avrà un carattere distintivo per le imprese: a tutela dei clienti infatti il nostro sistema di garanzia è monitorato dall’Accordo Confesercenti – Federconsumatori – Adusbef sottoscritto il 25 maggio 2016. Per Assoviaggi il Fondo rappresenta un servizio ai soci e non una opportunità di business e le prime garanzie verranno proprio dalla serietà e dalla professionalità delle imprese. Abbiamo pensato – conclude Rebecchi – ad un fondo equo che ragionasse in modo diverso rispetto a tutti gli altri: le imprese contribuiranno in misura proporzionale al loro giro d’affari o al numero di passeggeri venduti per i soli pacchetti turistici organizzati ed intermediati, una formula già sperimentata con successo in Europa”.

I tempi e le prossime tappe del fondo

Dunque, tra poco, dopo il via libera del ministero, il Fondo di Assoviaggi sarà presentato ufficialmente, ma nel frattempo è possibile registrarsi al sito www.garanziaviaggi.it per ricevere senza impegno, tutte le informazioni necessarie per aderirvi.