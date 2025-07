Sorical e turnazioni acqua, Più Europa: ‘Soluzione inefficace e violazione inaccettabile dei diritti’

Nel pieno dell’estate, mentre le temperature raggiungono picchi insopportabili e la popolazione è costretta a far fronte a un caldo torrido, la Sorical – Società Risorse Idriche Calabresi – ha deciso di imporre turnazioni programmate nell’erogazione dell’acqua, lasciando interi quartieri senz’acqua per ore e ore ogni giorno.

Più Europa Reggio Calabria condanna con forza questa decisione che non solo è inefficace per risolvere la cronica carenza idrica, ma si configura come una violazione inaccettabile del diritto fondamentale all’accesso all’acqua, bene essenziale e irrinunciabile per la salute, la dignità e la vita stessa dei cittadini.

La gestione inefficace e le bollette insostenibili

In un contesto in cui le bollette idriche continuano a registrare costi insostenibili per le famiglie, risulta ancora più grave e paradossale che il servizio venga sospeso sistematicamente per “gestione della scarsità”. Una logica emergenziale che viene riproposta ogni estate, senza che si mettano in campo soluzioni strutturali e durature.

Chiediamo con forza che la Sorical ritiri immediatamente questo piano di razionamento e garantisca l’erogazione continua del servizio in tutte le ore del giorno e della notte, senza distinzioni territoriali e senza penalizzare ancora una volta i cittadini più fragili: bambini, anziani, disabili e malati.

L’acqua non è un privilegio: è un diritto umano universale, riconosciuto e tutelato dalle norme nazionali e internazionali. Chi amministra i servizi pubblici deve garantirne l’accesso, non limitarlo in nome di una cattiva gestione che ricade sulle spalle dei cittadini. Più Europa continuerà a vigilare e a denunciare ogni abuso, ogni ingiustizia e ogni tentativo di scaricare sui calabresi il peso di scelte inefficaci.

La Calabria merita molto di più. Merita rispetto, merita diritti. Merita acqua.