Reggio, l’Istituto Nazionale Azzurro dona tute protettive al Pronto Soccorso del GOM

L’Istituto Nazionale Azzurro in collaborazione con “Il Mercatone R.”, azienda specializzata nella grande distribuzione di mobili, complementi d’arredo, elettrodomestici, casalinghi e giocattoli, hanno donato nella giornata di ieri, dedicata a livello internazionale alla grande professione dell’infermiere, alcune tute protettive al Pronto Soccorso del GOM di Reggio Calabria.

Dopo le visiere protettive conferite ai reparti di Terapia Intensiva, Redioterapia e Pronto Soccorso, ancora un segno di concreto aiuto da parte dell’I.N.A. e di altre diverse realtà del territorio reggino.

“Nella giornata internazionale dell’infermiere non potevamo non rendere omaggio ai nostri angeli che in questi ultimi mesi si sono spesi con immensi sacrifici per la tutela e la salvaguardia delle nostre vite” ha dichiarato il presidente I.N.A. Dott. Lorenzo Festicini aggiungendo “questi DPI risultano indispensabili per gli operatori sanitari ed è per questo che abbiamo fortemente voluto questa donazione in collaborazione con un’importante azienda del territorio quale Mercatone R.”