Importante riconoscimento per il reggino Lorenzo Festicini
La nomina nella chiesa di Santa Maria della Concezione dei Cappuccini a Roma: Lorenzo Festicini, presidente dell'Istituto Nazionale Azzurro, è Accademico Benemerito
19 Novembre 2018 - 10:47 | di Vincenzo Comi
Il Reggino Lorenzo Festicini nominato Accademico Benemerito dell’Accademia Internazionale Mauriziana.
Roma. In una solenne cerimonia concelebrata da S.Emin. Il Cardinale Francesco Monterisi, Gran Priore dell’Accademia Internazionale Mauriziana e dall’ Arcivescovo S.E. Monsignor Claudio Maria Celli , avvenuta nella chiesa di Santa Maria della Concezione dei Cappuccini in Roma, il reggino Cav. Lorenzo Festicini, presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, è stato nominato dal Rettore dell’Accademia, Duca Fabrizio Mechi di Pontassieve, Accademico Benemerito, nomina che si aggiunge ai traguardi raggiunti precedentemente.
“Sono orgoglioso di far parte di questo prestigioso sodalizio che vanta una storia centenaria. Ringrazio il Rettore dell’Accademia, per la nomina concessami ed auspico che il nome della Calabria e quello di Reggio Calabria in particolare, possa essere sempre presente nelle tante iniziative in programma.”
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