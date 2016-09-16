‘A tutta Amatriciana ‘ una mano di solidarietà

Cena benefica a quattro mani con gli chef Enzo Spanò e Umberto Di Marco: il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana per i terremotati

Si terrà a Reggio Calabria, oggi, venerdì 16 settembre alle ore 20,00 presso la sala ricevimenti “Villa del Cavaliere” ad Arangea l’evento benefico “A tutta Amatriciana” organizzato dalla scuola di cucina nazionale “Peccati di gola” diretta a Reggio Calabria da Giovanna Pizzi.

Sarà una cena preparata a 4 mani dagli chef Enzo Spanò e Umberto Di Marco, quest’ ultimo in rappresentanza della Federazione Italiana Cuochi.

Il menu: amatriciana, zuppa delle fate e gricia

Saranno preparati in diretta e gustati tre piatti tradizionali tipici dei paesi colpiti dal Sisma in Centro Italia (l’Amatriciana, la Zuppa delle Fate e la Gricia) e per concludere gli allievi della scuola di cucina metteranno in pratica il loro talento preparando dei dolci sempre tipici, gli Scroccafusi.

Generosa è l’adesione di illustri aziende calabresi di vini, in particolare le Cantine reggine Tramontana , Criserà , Malaspina, Terre Grecaniche e Nesci e la lametina Statti che offrono i vini che verranno abbinati ai piatti preparati e ancora dell’azienda di olio Kouvala nonchè la partecipazione di alcuni sommelier dell’AIS che presteranno il loro professionale servizio nel servire il vino. La serata sarà accompagnata da una selezione musicale jazz di Alessio Laganà e allietata dal gruppo di animazione Trilly che offrirà uno spettacolo di fuoco e bolle di sapone.

“Last but not least” ci preme sottolineare la disponibilità ed il cuore grande dei reggini che aderiranno numerosi non solo con la loro presenza ma anche con solo la semplice offerta. Un evento che vuole dare, nel piccolo di una città con le sue problematiche, l’esempio che l’unione fa la forza!

Il ricavato alla Croce Rossa

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana previo bonifico alla sede centrale della scuola di cucina si occuperà di devolvere il tutto. Un grazie a tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa ed un grazie a chi come Villa del Cavaliere e Peccati di Gola Reggio Calabria ha dato una piccola mano, ma tanto cuore, per la rinascita dei paesi colpiti dal terremoto .