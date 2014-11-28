Tutto pronto per il “Calabria buskers”. Dal 30 novembre all’8 dicembre il festival internazionale all’insegna della magia e dell’arte

Ormai è tutto pronto per il “Calabria buskers”, festival internazionale che si svolgerà dal 30 novembre all’8 dicembre all’insegna della magia e dell’arte senza dimenticare la realtà e l’impegno, tra colori, suoni ed allegria, ma anche tra umanità e civismo. Ieri alla Provincia la conferenza stampa di presentazione della manifestazione pensata ed organizzata da Santo Nicito e dagli altri “Pagliacci clandestini” e coinvolgente numerosi artisti locali ed internazionali ed una serie di altre realtà associative socio-culturali attive sul territorio. In occasione del lancio del “Calabria buskers”, i patrocinanti Provincia, attraverso il vicepresidente Giovanni Verduci, e Comune, mediante il sindaco Giuseppe Falcomatà, il presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino e il consigliere comunale Paolo Brunetti, hanno manifestato il proprio apprezzamento e il proprio sostegno alla manifestazione che, in eventi come laboratori, mostre fotografiche, performance, escursioni, attività sociali in strada e presso strutture socio-assistenziali e spettacoli, tra piazza Castello, altri punti reggini, Locri, Motta San Giovanni e Polistena, vedrà protagonisti clown, musicisti, mangiafuoco, acrobati ed altri artisti ai quali in queste ore se ne stanno aggiungendo altri attratti dallo spirito e dalla qualità del “Calabria Buskers”. E vedrà grandi interpreti i partner socio-culturali Magnolia, Gas Stretto, Cai sezione “Aspromonte”, Itis “Panella-Vallauri”, Il pesce rosso, Malavenda cafè, Chez Scenique, Peter, Circolo del cinema “Charlie Chaplin”, ReactionCity, B&P e il mediapartner Antenna Febea. «Metteremo insieme l’aspetto artistico e quello socio-territoriale. L’obiettivo è regalare magia a grandi e piccini, ma anche quello di iniziare un percorso di ricostruzione culturale che porteremo avanti con altre iniziative su temi come la restituzione alla collettività di spazi comuni non vissuti. Ci saranno attività che svolgiamo abitualmente ed altre aperte ad un territorio che ci sta a cuore e del quale vogliamo far vedere il “bello”» sono state le parole del direttore artistico Santo Nicito su un “Calabria Buskers” rientrante nel progetto “Pagliacci in giro”.«Il “Calabria buskers” è senza dubbio un evento che arricchisce umanamente, socialmente, culturalmente e civicamente. L’amministrazione comunale lo sosterrà in questi giorni di arte e di impegno sociale e territoriale. E lo farà nelle prossime iniziative del percorso che seguirà da questa manifestazione internazionale. Perché la nostra amministrazione vuole stare accanto ai “Pagliacci clandestini” e alle altre realtà attive sul territorio per ricostruire culturalmente e civicamente insieme» ha affermato il sindaco Falcomatà. Ricco e variegato il programma dell’evento che coinvolgerà la cittadinanza ammaliandola, divertendola e facendola riflettere e aprirà Reggio al mondo. Ci saranno attività prevalentemente artistiche, come laboratori, parate e spettacoli, anche abbinate al sociale, come le performances in ospedali e case di cura. Ed altre socio-territoriali come, ad esempio, un’escursione ecologica a Sant’Aniceto, la piantumazione di tre alberi di corbezzolo al “Tempietto”, laboratori ambientali e spazi per artigiani ed agricoltori locali nei mercatini a “chilometro zero”. Questi alcuni particolari della kermesse, consultabili insieme a tutti gli altri consultando i siti www.calabriabuskers.it e www.pagliacciclandestini.org, scrivendo a info@pagliacciclandestini.it, telefonando allo 3207042460 o visitando la pagina Facebook:30 novembre Ore 18:30 Parata artisti sul corso Garibaldi1 dicembreOre 18:30 Inaugurazione Mostra Fotografica “Transit” di Romina Arena presso Malavenda caféOre 19:00/22:00 Laboratorio “Vita da Clown” diretto da Santo Nicito2 dicembreOre 15:00 Pagliacci in giro Ospedale di Reggio Calabria e strutture socio-assistenzialiOre 18:30/24:00 Patatrac Swing di Alex Perdido presso Malavenda café3 dicembreOre 11:00 Pagliacci in giro Ospedale di Locri e strutture socio-assistenziali;Ore 19:00/22:00 Laboratori di Lira e Tamburello diretti da Francesco Marino.

Ore 19:00/22:00 Laboratorio “Vita da Clown” diretto da Santo Nicito.

Ore 21:00 e 22:30 Proiezione docufilm “ReAtionCity” presso circolo del cinema “Charlie Chaplin”4 dicembreOre 16:00 (bambini) e 19:00 (adulti) Laboratorio di Eco narrazione diretto da Serena PalermitiOre 19:00 Inaugurazione mostra fotografica “Il teatrino delle stelle” di Alessandra Morgante e Pietro Annicchiarico.

Ore 19:00/22:00 Laboratorio “Gioco e corpo nell’arte del clown” diretto da Lis Nobre.

5 dicembreOre 11:00 Pagliacci in giro Ospedale di Polistena e strutture socio-assistenzialiOre 10:00/13:00 Laboratorio “Acrobatica e Trapezio” diretto da Lis NobreOre 16:00/20:00 Corso teorico pratico trucco teatrale diretto da Alessandra Morgante presso Chez Scenique;Ore 18:00 Parata artisti su corso GaribaldiOre 19:00/22:00 Laboratorio “Gioco e corpo nell’arte del Clown” diretto da Lis Nobre.

Ore 19:00/24:00 Festival artisti di strada.

6 dicembreOre 9:00 attività sociale recupero di uno spazio urbano e piantumazione di tre alberiOre 10:00/13:00 Laboratorio “Acrobatica e Trapezio” diretto da Lis NobreOre 10:00/18:30 Corso teorico pratico trucco teatrale diretto da Alessandra Morgante presso Chez SceniqueOre 11:00 Pagliacci in giro Ospedale di Locri e strutture socio-assistenzialiOre 16:00/18:00 Laboratorio per bambini con materiali di riciclo – Il pesce rossoOre 18:00/24:00 Festival artisti di strada.

7 dicembreOre 8:00 Passeggiata ecologica Cai al Castello di San Niceto località Motta San Giovanni.

Ore 9:00 Pagliacci in giro Ospedale di Reggio CalabriaOre 10:00/13:00 Laboratorio “Acrobatica e Trapezio” diretto da Lis NobreOre 16:00/18:00 Laboratorio per bambini con materiali di riciclo – Il pesce rossoOre 16:00/20:00 Corso teorico pratico trucco teatrale diretto da Alessandra Morgante presso Chez Scenique.

Ore 19:00/24:00 Festival artisti di strada.

8 dicembreOre 10:00/13:00 Laboratorio “Acrobatica e Trapezio” diretto da Lis NobreOre 16:00/18:00 Laboratorio eco-culturale “Tra riuso e sostenibilità” –MagnoliaOre 19:00/24:00 Festival artisti di strada.