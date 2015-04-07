Ultimi posti disponibili per il Laboratorio di Teatro Clown Sociale “Gli occhi vedono, le orecchie sentono e le bocche non devono tacere”

Ultimi posti disponibili per potersi iscrivere al Laboratorio di Teatro Clown Sociale “Gli occhi vedono, le orecchie sentono e le bocche non devono tacere” promosso dall’Associazione Pagliacci Clandestini. Il termine ultimo per potersi iscrivere è il 17 aprile 2015.

Il laboratorio si rivolge a tutto coloro con esperienza teatrale che vogliono acquisire specifiche capacità tecniche di clownerie ma anche solo a chi senza esperienza vuole sperimentarsi e mettersi in gioco. Il teatro sociale, il clown per avvicinarsi agli altri soprattutto in contesti di disagio umano e sociale. I partecipanti si sperimenteranno a operare in contesti difficili come la strada, gli ospedali (reparti pediatrici di Reggio Calabria, Locri e Polistena) e le comunità terapeutiche e tutti quei luoghi in cui il teatro e la figura del pagliaccio possa essere mezzo di sostegno e denuncia.

Temi e tecniche del laboratorio

Saranno esplorati temi e tecniche legate alla figura del clown, dalla costruzione del personaggio e delle gags, il trucco, l’uso dello spazio scenico, il clown nei luoghi di disagio. Il laboratorio è aperto a quanti sono interessati a vivere un importante esperienza sociale, artistica e comunicativa.

Il laboratorio condotto da Santo Nicito, si articolerà in un percorso sia pratico che teorico, da sviluppare in cinque fine settimana intensivi, più 200 ore di tirocinio. Ai partecipanti verranno rilasciati due certificazioni finali valide per i crediti formativi: un attestato di partecipazione al corso e un attestato di partecipazione al tirocinio di 200 ore, previsto a conclusione del percorso tirocinio.

Di seguito orari e il luogo dove verrà svolto:

Mese di aprile – 17-18-19 e 24-25-26

Maggio – 8-9-10 / 15-16-17 / 22-23-24

Gli orari saranno i seguenti – Venerdì 16.00/19.00 – Sabato e Domenica 10.00/13.00 – 16.00/19.00

Il laboratorio si svolgerà presso “ROTAMUNDU – Spazio di CreAzione Condiviso” sito in via D. Muratori 2/C – Reggio Calabria

Alla fine del percorso si potrà entrerete a far parte della compagnia teatrale Pagliacci Clandestini.

Durante il laboratorio verrà sviluppata una tematica sociale, vicina al nostro territorio, sulla quale verrà costruito uno spettacolo teatrale che verrà rappresentato in strada e in teatro.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@pagliacciclandestini.it oppure 3207042460