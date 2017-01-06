Un calabrese nel progetto del Ministero contro la radicalizzazione dei musulmani

Lavorare sulla formazione degli imam, le guide religiose delle comunità islamiche, con l’obiettivo di prevenire eventuali forme di radicalizzazione dei musulmani che vivono in Italia. È il compito affidato al catanzarese Nicola Fiorita, docente di Diritto islamico presso il dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Unical, nell’ambito di un innovativo progetto promosso dal Ministero dell’Interno e che coinvolge anche l’ateneo di Rende.

A coordinare l’iniziativa è la Fondazione Flaminia, ente nato a sostegno dell’Università di Ravenna che in questo caso si occuperà di mettere insieme le competenze degli atenei di Bologna, Firenze, Pisa, Salerno, Bari e, appunto, Cosenza. Sarà quindi un team di esperti, di cui farà parte anche il docente universitario catanzarese, a tenere dei corsi di formazione ospitati dall’università romagnola e rivolti alle persone che rivestono il ruolo cruciale di guide spirituali dei musulmani italiani.

fonte: corrieredellacalabria.it