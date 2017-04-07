Un giorno speciale all’ITT ‘Panella-Vallauri’

La memoria. Il senso della memoria. Per ricordare. Questo il motivo che ha animato il dibattito tra gli alunni delle classi quinte del “Panella Vallauri” e Lorenzo Guadagnucci, autore del libro “Era un giorno qualsiasi”, che racconta l’eccidio nazista del 1944 a Stazzema, piccola comunità sulle colline toscane, immersa negli alberi di castagni. E poi la Resistenza. Il ricordo di don Milani. Le sue parole: l’unica guerra giusta è quella dei partigiani. Ma anche la disobbedienza. Il rifiuto di eseguire ordini con effetti disumani. La ribellione ad un comando che neanche il codice etico più sprezzante può contemplare: una strage di bambini. E ancora: l’eco dell’eccidio in Siria. L’analogia con l’attualità. Il presagio di una rappresaglia. L’incubo di una nuova guerra. Venti che tornano a soffiare. E, infine, resilienza. La capacità di un popolo, dopo un colpo ferale, di rialzarsi per ricominciare. Quando di ciò si parla non è mai un giorno qualsiasi: è un giorno speciale.