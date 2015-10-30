Un gol per la speranza, tre squadre in campo per Nicola

Sport, passione e solidarietà sono scesi in campo al “Campoli” di Bocale, ben rappresentati dalle tre squadre protagoniste del triangolare “Un gol per la speranza” organizzato da Maurizio Albanese, presidente dell’associazione Angeli Bianchi Onlus. Ancora una volta il calcio è il veicolo utilizzato come tramite per coinvolgere il grande pubblico in eventi di rilevanza sociale; peccato però che, forse a causa del maltempo che ha colpito la città, di pubblico accorso allo stadio di Bocale ce ne fosse ben poco.

Rilevante invece l’impegno profuso dai rappresentanti delle tre squadre, sia in campo che fuori: l’ammontare delle donazioni in favore del piccolo Nicola, bambino tetraplegico che necessita di continue visite e interventi, ha raggiunto € 550 grazie al contributo degli atleti e della società Bocale Calcio, oltre che del Senatore Renato Meduri (nella foto, tra Maurizio Albanese e Filippo Cogliandro), intervenuto come sempre in occasioni del genere in cui la solidarietà conta più di un pallone che rotola.

Venendo all’aspetto sportivo, al termine delle tre mini-partite di circa 25′ ciascuna, ad aggiudicarsi il trofeo è stato il Bocale, vittorioso contro entrambe le avversarie per 3-1; nella sfida conclusiva, successo della squadra mista Assessori-Giornalisti per 4-2 contro gli Angeli Bianchi Onlus. Forfait dell’ultimo minuto da parte del Sindaco Giuseppe Falcomatà, causa un lutto familiare; da parte del Bocale Calcio le più sentite condoglianze.