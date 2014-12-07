Un incontro per ricordare Mons, Sorrentino, nel centenario della nascita

La figura e l’opera pastorale nella città di Reggio Calabria di Mons. Aurelio Sorrentino, nel centenario della nascita, sarà al centro di un incontro promosso dall’ Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, dalla Parrocchia di San Giorgio al Corso, dall’Associazione Culturale Anassilaos, dall’Associazione il Nuovo Giangurgolo, dall’Associazione Serra, dal Teatro Calabria che si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 17,30 presso la Chiesa di San Giorgio al Corso. All’incontro, dopo i saluti di Don Antonio Santoro, Parroco della Chiesa di San Giorgio al Corso, intervengono S.E. Rev.ma Mons. Salvatore Nunnari, Presidente della Conferenza Episcopale Calabra e Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, il Prof. Salvatore Berlingò, Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, Mons. Antonino Denisi, Decano del Capitolo Metropolitano. Mons. Aurelio Sorrentino nasce a Zungri, Provincia di Vibo Valentia, il 19 ottobre del 1914. Viene ordinato sacerdote nel giugno del 1940 e nel 1962 nominato Vescovo di Bova. Nel 1966 viene nominato Vescovo della Diocesi di Potenza e Marsico Nuovo che nel 1973, grazie al suo impegno, viene elvata ad Arcidiocesi. Il 4 giugno del 1977 viene infine nominato Arcivescovo di Reggio Calabria e vescovo di Bova, in sostituzione di Giovanni Ferro. Negli anni del Suo pontificato reggino ha il privilegio di accogliere per ben due volte nella Città dello Stretto Papa Giovanni Paolo II, oggi Santo, nel 1984 e nel 1988 in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale che per la prima volta nella storia si tiene a Reggio Calabria, al tempo martoriata dalla guerra di mafia.

Nel 1990 rinuncia per limiti di età alla sua carica. Muore il 28 settembre del 1998 e viene sepolto, come tutti i presuli che lo hanno preceduto, nella Chiesa Cattedrale.