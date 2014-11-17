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Un nuovo anno al servizio dei giovani

Venerdì 21 novembre la presentazione delle attività per i giovani promosse dall'associazione: supporto didattico gratuito, medicina preventiva e sala multimediale

17 Novembre 2014 - 18:55 | di Redazione

Casa dei Giovani Peppe Condello, centro di aggregazione giovanile di Attendiamoci Onlus

Venerdì 21 Novembre, alle ore 19.30, presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello” (sita in via Cardinale Portanova, n.184), alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali, si svolgerà la presentazione dell’offerta formativa per l’anno 2014-2015 che l’associazione Attendiamoci Onlus promuove presso questa struttura per i giovani della città.

La Casa dei Giovani “Peppe Condello”, centro di aggregazione giovanile, è divenuto negli anni punto di riferimento in città, grazie alle attività formative proposte e ai diversi servizi (supporto didattico gratuito, sportello di medicina preventiva, sala multimediale …) offerti alla cittadinanza. Sarà un’occasione di condivisione, confronto e lancio delle nuove iniziative.

Al termine della presentazione, verrà offerto ai presenti un buffet.

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