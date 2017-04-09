Un Paese di Calabria, il trailer del film che narra Riace – VIDEO

In un paese calabrese svuotato dall’emigrazione è nata un’utopia. Riace, ha deciso di accogliere i migranti che sbarcano sulle coste italiane. Oggi le case abbandonate sono di nuovo abitate e nel paese è tornata la vita.

I giovani sono fuggiti per costruire altrove il loro futuro, lasciando dietro di sé case abbandonate e un paese di vecchi. Un paese destinato a morire? Forse no. Perché intanto ondate i migranti in fuga dalla guerra e dalla povertà hanno iniziato ad approdare sulle coste calabresi e quegli sbarchi, che tanti vedono come un pericolo, sono diventati per Riace la speranza di una rinascita.

Un paese di Calabria – un film di Shu Aiello e Catherine Catella e prodotto da Bo Film, Tita Productions, Marmitafilms, JMH & FILO Films è un la storia di un’amministrazione e di una cittadinanza che hanno saputo guardare lontano, facendo dell’accoglienza e dell’integrazione una missione. Un racconto fatto di persone, di vite trapiantate e devozione popolare, impegno politico e lotta alla ‘ndrangheta. La cronaca di una trasformazione coraggiosa guidata da un principio: nessuno si salva da solo.

Un paese di Calabria, nelle sale in Francia dall’8 febbraio, ha vinto il premio Buyens-Chagoll nell’ambito del Festival Visions du Réel 2016, Nyon, Svizzera.