Consegnati gli attestati agli studenti georgiani che da luglio a ottobre hanno seguito il corso base di lingua italiana promosso con Georgia in Calabria

Si è concluso Sabato 20 Ottobre c/o la sede operativa dell l’International Academy Arts, Culture & Formation, con la consegna degli attestati di partecipazione la seconda edizione del progetto un Ponte per la Georgia.

Il percorso formativo, organizzato in collaborazione con l’Associazione Georgia in Calabria, ha visto impegnati studenti georgiani due ore a settimana da Luglio a Ottobre , in un corso base di lingua italiana tenuto dalla Direttrice didattica Eszter Szocs, accompagnato da lezioni di fonetica e dizione curate dal Direttore Artistico Giorgio Pangallo.

Un percorso didattico originale che ha mirato alla crescita delle competenze e conoscenze linguistiche non trascurando anche di curare l’aspetto storico e culturale italiano.