Un seminario per organizzare e promuovere un evento sportivo

Organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con l’Istituto tecnico per il settore economico “Raffaele Piria” di Reggio Calabria e con il patrocinio della Regione, della Provincia e del Coni, si è tenuto presso il Consiglio regionale un importante seminario che ha coinvolto numerosi studenti reggini.

“Comunicazione e realizzazione di un evento sportivo“, questo il tema trattato dalla relatrice Chiara Di Mattia, responsabile marketing e comunicazione Fipav Roma, che ha saputo stimolare la curiosità dei ragazzi, suscitando interesse portando quale esempio l’organizzazione e la comunicazione dei mondiali di pallavolo.

Gli interventi del Comitato provinciale Fipav

I lavori sono stati aperti da Domenico Panuccio, presidente del Comitato provinciale Fipav di Reggio Calabria. “Sono contento ed orgoglioso – ha esordito il presidente – del buon lavoro fatto dalla Fipav e da tutti gli Istituti reggini che non hanno sottovalutato l’importanza di questa giornata di formazione e approfondimento. Ringrazio l’Ufficio scolastico regionale, Ambito territoriale di Reggio Calabria, qui rappresentato dalla professoressa Valentina Maria Colella. Ormai da alcuni anni collaboriamo con le scuole e, grazie alla sensibilità dei Dirigenti scolastici, riusciamo a coinvolgere un gran numero di ragazzi non solo su tematiche squisitamente sportive o di pallavolo, ma cerchiamo di andare oltre. L’anno scorso abbiamo organizzato un seminario sul binomio sport e legalità, quest’anno puntiamo sulla capacità e la voglia di ognuno di questi ragazzi di sentirsi protagonisti di un evento, organizzandolo e promuovendolo. La presenza di Chiara Di Mattia, che ringrazio per la disponibilità, garantisce a questo seminario un altissimo livello di professionalità e competenza. Sono sicuro – ha poi concluso – che i ragazzi sapranno cogliere tutte le opportunità offerte da questo momento di confronto”.

“Il rapporto scuola Federazione – ha invece evidenziato Annalisa Parra, responsabile del Centro di qualificazione Fipav Reggio Calabria e coordinatrice del Centro sportivo dell’Ite “R.Piria”- è solido e, quotidianamente, consente di raggiungere importanti risultati non solo dal punto di vista atletico-sportivo, ma soprattutto su temi sociali, lavorativi, di crescita individuale e collettiva. Questa platea così numerosa – ha poi concluso – mi rende felice e mi sprona a un sempre maggiore impegno”.

Le scuole presenti al seminario

Al seminario, oltre alle hostess e agli studenti dell’Ite “Raffaele Piria”, hanno preso parte anche le ragazze e i ragazzi del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, dell’Istituto professionale “Boccioni Fermi” e dell’Istituto Magistrale “Tommaso Gulli”.