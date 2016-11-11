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‘Un sorriso dalla Mediterranea II’ per la donazione di midollo

Mercoledì 16 novembre all'Università Mediterranea la giornata di sensibilizzazione promossa dall'associazione studentesca M.U.S.A. aperta a tutti

11 Novembre 2016 - 12:07 | di Redazione

Sede dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, ospita lo Startup Europe Week 2016

Mercoledì 16 novembre alle ore 9.30, nell’Aula Magna “Quistelli” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà “Un sorriso dalla Mediterranea II”, giornata di sensibilizzazione alla donazione di midollo e al trapianto di cellule staminali.

L’importante appuntamento, aperto a tutti gli studenti e non, è promosso dall’Associazione Studentesca Universitaria Mediterranea “M.U.S.A.”, onorata di accogliere gli illustri relatori e portare avanti il suo contributo all’educazione sul tema proposto.

È stato richiesto il riconoscimento di 1cfu per tutti gli studenti iscritti al DiGiEc che prenderanno parte all’iniziativa, giunta già alla seconda edizione.

Link al sito web: http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/16850/16-novembre-un-sorriso-dalla-mediterranea-ii

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