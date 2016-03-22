Un successo i campionati studenteschi di tennis a squadre al Ct Polimeni

Il Circolo Tennis “Rocco Polimeni” ha ospitato i campionati studenteschi a squadre di tennis. Una prima assoluta per la Regione Calabria, segno evidente di una passione sempre maggiore che hanno i più giovani per questo meraviglioso sport.

La manifestazione, fortemente voluta dalla coordinatrice provinciale dei docenti di scienze motorie Valentina Colella e svoltasi sotto l’egida del Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis, rappresentato nell’occasione dal consigliere Bruno Doldo, ha registrato la partecipazione di otto squadre maschili e due femminili.

Le scuole in gara

Queste le scuole in gara: Liceo scientifico “Alessando Volta” (Reggio Calabria), Liceo scientifico “Zaleuco” (Locri), Istituto superiore “Nicola Pizi” (Palmi), Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” (Reggio Calabria), Istituto superiore “Nostro/Repaci” (Villa San Giovanni), Liceo classico “Tommaso Campanella” (Reggio Calabria). A “scortare” gli atleti sui campi c’erano, fra gli altri, i docenti Matilde Schiani, Ornella Vaccari, Franco Raneri, Angelo Tripodi e Giuseppe Calderazzo.

Con la supervisione del docente e maestro nazionale Angelo Tripodi, i giovanissimi tennisti si sono sfidati in partite molto intense e dagli elevati contenuti tecnici. Mattatore è stato il liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”, impostosi sia nella competizione maschile (ben tre erano le squadre in lizza per il liceo reggino di via Possidonea) che in quella femminile.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione – ha detto il presidente del circolo ospitante Igino Postorino – per la buona riuscita di una manifestazione di rilievo che ha coinvolto numerosi studenti della nostra città. Ancora una volta il Circolo Polimeni dimostra di avere un occhio di riguardo per gli istituti scolastici reggini, con i quali ha di recente siglato una serie di progetti formativi finalizzati a veicolare il tennis fra i più giovani”.

Il 9 aprile, sempre al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”, sono in programma i campionati studenteschi individuali.

I risultati del torneo

Ecco nel dettaglio i risultati del torneo:

TABELLONE MASCHILE

QUARTI DI FINALE

VOLTA/ZALEUCO 3/0 (per assenza);

PIZI/ VINCI “C” 0/3: Sollazzo (V)-Genovese (P) 4/2-4/1, Tripodi (V)-Ammirati (P) 4/2-4/1, Tripodi/Surace (V)-Vita/Crea (P) 6/3;

REPACI/ VINCI “B” : 2/1 Sciarrone (R)- Siclari G. (V) 4/0-4/0, Tripodi E. (V)-Borzumati (R) 4/0-4/0, Sciarrone/ Ellena (R)- Tripodi E./Siclari U. 4/2 – 1/4 – 7/6;

VINCI “A”/ CAMPANELLA 2/1: Sarra (C) – Smerzi (V) 4/2-4/1, Molinari (V)- Kevin Lewis (C) 4/2 – 4/1, Smerzi /Aliquò(V)- Sarra/Cannizzaro G.(C) 1/4-5/3-7/6.

SEMIFINALI

VINCI “A”/ REPACI 3/0 (per rinuncia);

VOLTA/VINCI “C” 2/0: Doldo (Vo)-Sollazzo(Vi) 4/2-5/4, Bilardi (Vo)-Tripodi B.(Vi) 2/4-4/2-7/6.

FINALE

VINCI “A”/VOLTA 2/0: Aliquò(Vi)-Doldo(Vo) 4/0-5/4, Molinari(Vi)-Cannizzaro A.(Vo) 4/1-4/1.

TABELLONE FEMMINILE

FINALE

VINCI/VOLTA 2/1: Bruno(Vo)/Ocello(Vi) 4/0 4/1, Alvaro (Vi)/Elisa(Vo) 4/0-4/1, Ocello/Fazzalari (Vi) (per rinuncia).