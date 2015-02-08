Un successo il lancio del primo numero cartaceo FNM magazine

di Daniela Bonanno Conti – Per festeggiare il lancio del primo numero cartaceo di FNM Magazine, si è tenuto nei giorni scorsi un evento all’insegna dell’arte, della cultura e della moda all’interno degli spazi della culla della cultura vegetariana di Roma, il Margutta RistorArte. Presenti alla manifestazione numerosi fashion blogger e stilisti, volti noti del giornalismo, della moda, dello spettacolo e giovani realtà imprenditoriali.

La conferenza stampa è stata moderata dal Direttore artistico del Roma Web Fest Janet de Nardis. Il Direttore di FNM Barbara Molinario è stata affiancata dalla giornalista Cinzia Malvini, dallo storico dell’arte Vittorio Maria de Bonis, dalla scrittrice Iolanda Pomposelli. Durante la giornata abbiamo assistito alle sfilate dei nuovi brand emergenti del mondo del fashion.

E’ stata straordinaria la passerella dei gioielli del brand d’alto lusso Giamore di Danilo Giannoni, imprenditore italiano che ha presentato le sue linee Shell, Jaclyn e Flora decantati dai deliziosi tubini neri di Mutadesign, disegnati da Odile Orsi. Suggestiva la moda “ecologica” del natural fashion designer Tiziano Guardini, che invece ha optato per una linea di camicie e abiti in seta “vegana”, realizzata in soia, abbinata a delle borse Tè di Federica Righini. Non solo moda ma molto di più. Straordinari i “dolci” centro tavola realizzati per l’occasione dalla cake maker Kelly Evans e i gioielli “eco” in lampo e bottoni di Sbottonando. La padrona di casa Tina Vannini ha rilasciato le seguenti parole durante la manifestazione: “da sempre il Margutta RistorArte ha un’attenzione particolare per i giovani, e ha dato loro una mano nella realizzazione del loro progetto artistico o imprenditoriale.

Scommettiamo su di loro, sul loro talento, sulle loro energie. Il Margutta, crocevia di turisti e autoctoni, di artisti e di imprenditori, di benefattori e di politici, vuole raccontare proprio questo: l’Italia che vale. E quale luogo migliore per parlarne se non a tavola?” Le ultime parole invece del direttore di FNM Barbara Molinario, che in merito al lancio del primo numero cartaceo ha dichiarato: “Fashion News Magazine è stata una scommessa sin dal suo esordio in rete, nell’aprile 2012. Nasce come un magazine di lifestyle che parla di moda, arte, benessere, spettacolo, non solo di marchi super lussuosi o conosciutissimi, ma che ha sempre avuto un occhio di riguardo per le realtà emergenti, per gli artigiani, per i giovani che investono su se stessi e che sono la forza del nostro Paese. Sentivamo l’esigenza di esprimerci anche attraverso un mezzo tradizionale, come quello della carta stampata, che ci regala l’opportunità di raggiungere un pubblico più eterogeneo.

” E in questo senso la scommessa è stata vinta, il party di lancio del primo numero del magazine è stato un successo, ora non resta che attendere i prossimi numeri.