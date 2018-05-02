Un successo il primo maggio del “One May Beach Festival” di Punta Pellaro. Quasi dodici ore la durata complessiva dell’evento che ha visto alternarsi un gruppo live, 4 deejay, 4 speaker, 3 maestri di kite surf e wind surf e 3 maestri di balli latini.

Un primo maggio in spiaggia tra musica e divertimento

Un primo maggio vissuto in spiaggia, tra musica e divertimento, ideale seguito dopo la prima edizione dello scorso anno. “Ringraziamo chi ha scelto di passare la giornata con noi, al Free Spirit di Pellaro. Fortunatamente il clima ci ha aiutato, il temuto maltempo non ha fatto visita al One May Beach Festival. Ci sono arrivati tanti complimenti, richieste per i prossimi eventi e questo ci conforta”, raccontano gli organizzatori.

Una giornata per tutti, pensata per accogliere e far divertire ragazzi, bambini e famiglie. Sport e musica i temi alla base dell’evento, in piena sintonia con la location. Il Free Spirit infatti è uno dei club di Wind Surf e Kite Surf tra i più rinomati della provincia, data la sua importanza e la sua disponibilità ad ospitare atleti Internazionali in preparazione per i vari titoli mondiali.

Ringraziamenti e progetti degli organizzatori

“Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli artisti che si sono esibiti e i partner tra i quali Ostemagno. Anticipazione per il prossimo anno? Magari una nuova location per ‘colpire’ maggiormente il pubblico. Vogliamo sempre migliorarci, bisogna curare i dettagli e lavorare sulle piccole imperfezioni per offrire un evento sempre più interessante Prossimi impegni? Proseguiremo sul percorso di questi mesi, offrendo animazione a Reggio Calabria e in provincia, il consueto Karadance e i servizi per il mondo del wedding “, assicura lo staff di UgoRilla Eventi.

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