L’iniziativa una pianta per Via delle Stelle, voluta dall’Amministrazione comunale in sinergia con il settore Politiche ambientali e culturali, sta riscuotendo grande successo. Fino al 30 aprile, infatti, i cittadini hanno la possibilità di donare alla nostra città piante grasse ed altre piante resistenti alla siccità da mettere a dimora nelle aree verdi di Via delle Stelle, antistante il Liceo Scientifico Alessandro Volta.

Come donare una pianta entro il 30 aprile

Con lo scopo di sensibilizzare i cittadini rendendoli partecipi della riqualificazione urbana di Reggio, questo progetto è aperto a tutti, basta portare le piante presso la Villa Comunale nei locali dell’ufficio Parchi e giardini.

Ci preme ringraziare la famiglia Sarica–Geniale per aver donato quattro piante, di cui una di Dracena, meglio nota come Tronchetto della felicità, tre piante succulente di cui una pianta di Agave Attenuata, due piante di Opuntia spp., e la famiglia Labate Umberto ha donato una pianta adulta di Ficus benjamin a foglie variegate di altezza pari a due metri.

Dove saranno collocate le piante

La collocazione del Ficus benjamin è prevista presso la Villa Comunale “Umberto I”, mentre le piante succulente verranno messe a dimora in Via Delle Stelle.

«Dobbiamo imparare ad improntare la nostra vita in maniera da attenuare il nostro impatto sull’ambiente, rispettarlo, senza incidere sul suo ciclo naturale, oltre ad essere noi per primi parte attiva del benessere collettivo. La riqualificazione delle aree verdi è uno dei temi di cui ci occupiamo costantemente al centro città e nelle periferie. Prendere parte al decoro urbano è un atto di cittadinanza attiva e partecipe» ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà.