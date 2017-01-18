City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

‘Under 21’ a Matera la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia

Qualificata dopo le vittorie su Cataforio e Città di Paola, la Futura Under 21 va a Matera per una sfida storica

18 Gennaio 2017 - 08:20 | di Vincenzo Comi

Polisportiva Futura in campo nella sfida col Regalbuto

I ragazzi della Futura giovedì 19 saranno di scena a Matera per la partita più importante della storia dell’under 21 della Futura. Una qualificazione conquistata battendo prima il Cataforio e poi il Città di Paola.
Mister Simone Martino guiderà la squadra con la consapevolezza che l’avversario è ostico e nulla potrà essere lasciato al caso. I ragazzi saranno concentrati e i vari Pannuti, Aquilino e Caminero, essendo i più esperti, dovranno dimostrare tutto il loro valore spingendo gli altri compagni più giovani.

In bocca al lupo anche a Domenico Aquilino , FabrizioTripodi , Richard Sartiano , Enrico Pronesti,  Francesco Chilà, Giorgio Gattuso e il nuovo arrivato Labate. Al seguito della squadra oltre al mister ci saranno il presidente Cogliandro il ds Gattuso e il dg Ferrara a testimonianza dell’importanza che riveste la gara per l’intera società.

Sotto nella foto capitan Pannuti:

Futura Under 21, qualificata agli ottavi di Coppa Italia, in trasferta a Matera

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

ASD CataforioPolisportiva Futura Sport
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?