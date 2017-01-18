‘Under 21’ a Matera la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia

I ragazzi della Futura giovedì 19 saranno di scena a Matera per la partita più importante della storia dell’under 21 della Futura. Una qualificazione conquistata battendo prima il Cataforio e poi il Città di Paola.

Mister Simone Martino guiderà la squadra con la consapevolezza che l’avversario è ostico e nulla potrà essere lasciato al caso. I ragazzi saranno concentrati e i vari Pannuti, Aquilino e Caminero, essendo i più esperti, dovranno dimostrare tutto il loro valore spingendo gli altri compagni più giovani.

In bocca al lupo anche a Domenico Aquilino , FabrizioTripodi , Richard Sartiano , Enrico Pronesti, Francesco Chilà, Giorgio Gattuso e il nuovo arrivato Labate. Al seguito della squadra oltre al mister ci saranno il presidente Cogliandro il ds Gattuso e il dg Ferrara a testimonianza dell’importanza che riveste la gara per l’intera società.

Sotto nella foto capitan Pannuti: