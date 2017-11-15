UniCal: Arcivescovo Nolè sulle nuove povertà
Il 17 novembre 250 studenti dell'Università della Calabria alla lectio magistralis dell'arcivescovo di Cosenza Nolè sulle nuove povertà
15 Novembre 2017 - 15:32 | di Eva Curatola
Sono 250 gli studenti universitari del progetto scientifico-didattico di Pedagogia della R-Esistenza dell’Università della Calabria che parteciperanno venerdì 17 novembre alla lectio magistralis dell’Arcivescovo di Cosenza Mons. Francesco Nolè sulle nuove povertà, in occasione della prima giornata mondiale dei poveri fortemente voluta da Papa Francesco per domenica 19. All’iniziativa che si terrà alle 9.15 presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, in via Rossini a Rende, interverranno i docenti Unical Giancarlo Costabile e Luca Parisoli.
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