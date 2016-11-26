UniCal e Regione Calabria: stanziati 21 milioni di euro

Quattordici milioni per i nuovi quartieri residenziali e cinque per i laboratori Sila e Materia: il piano della Regione Calabria per l'Università della Calabria

Sono circa 21 milioni di euro le risorse che la Regione Calabria stanzierà all’Università della Calabria,come previsto dall’Accordo di programma-quadro del sistema universitario regionale.

Il piano, sottoscritto dal rettore Gino Crisci e dall’assessore alle Infrastrutture della Regione Calabria, Roberto Musmanno prevede quattordici milioni per i lavori di realizzazione dei nuovi quartieri residenziali dell’Università della Calabria, 1 milione e mezzo per dotare Farmacia e i suoi ricercatori di uno stabulario, 700 mila euro circa per impermeabilizzare i tetti delle Maisonettes.

Infine, 5 milioni di euro per completare ​e rendere operativi i​ laboratori dei progetti ​Sila e ​Materia​, che comprende la​ sorgente Star, l’acceleratore di particelle d​ell​’Unical.

Un finanziamento importante per rilanciare l’ateneo di Arcavacata e completare opere già iniziate qualche anno fa, ma non ancora concluse a causa del ritardo dell’erogazione dei fondi.