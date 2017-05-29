Universalia presenta “Filosofi tra i libri”

Sabato tre giugno 2017 alle ore 21.00 presso i locali dell’Associazione “Universalia” di Reggio Calabria si terrà la prima manifestazione del ciclo di lezioni intitolato «Filosofi tra i libri» curato dal prof. Gianfranco Cordì, docente di filosofia presso il Liceo delle Scienze Umane di Reggio Calabria.

Una rassegna ogni sabato sera da giugno

SI tratta di una rassegna, che si realizzerà ogni sabato sera a partire dal mese di giugno, nella quale per la prima volta nella nostra città si terrà una vera e propria rendicontazione di tutti quegli studiosi che si occupano di filosofia a vari livelli. Saranno infatti presenti tutti gli studiosi di questo particolare settore delle discipline umanistiche che hanno prodotto dei risultati notevoli nell’ambito dell’indagine filosofica non solo della nostra città ma anche provenendo da altre realtà urbane.

Inizierà il prof. Glauco Morabito, docente di filosofia presso il Convitto «Tommaso Campanella» che introdurrà i presenti alla disamina del tema «Fenomenologia dello Smartphone». Si tratterà di una delucidazione di tutti i concetti afferenti alla sfera della società liquida contemporanea che partendo dal mondo delle telecomunicazioni porteranno a vedere investigate anche le dinamiche delle relazioni umane e delle loro rispettive ricadute nell’ambito degli equilibri sociali e della gestione del potere all’interno delle società contemporanee.

Apericena e plaquette delle lezioni

La rassegna avrà due importanti corollari. Alla fine di ogni lezione, introdotta come per tutto il ciclo da Gianfranco Cordì, sarà possibile gustare un apericena ed inoltre le varie lezioni saranno registrate e costituiranno l’oggetto di una serie di plaquette che verranno realizzate a ridosso delle manifestazioni contenenti ognuna la singola lezione del docente intervenuto.