Vaccini Covid a Reggio, – 2 per l’attivazione dalla piattaforma telematica

A Cosenza la piattaforma di prenotazione per il vaccino è attiva da oggi. Reggio Calabria rimane in attesa della tanto discussa piattaforma telematica

È di pochi giorni fa la notizia dell’adesione da parte della Regione Calabria alla piattaforma di Poste Italiane. Un disco verde che arriva con un po’ di ritardo rispetto ad alcuni territori che, fin dall’inizio della campagna di vaccinazione anti-Covid hanno dato l’ok per la procedura digitale. Adesso, però, è cosa fatta e non resta che attendere l’attivazione nelle diverse province.

Piattaforma prenotazioni vaccini per la Calabria

Più volte, nel corso degli ultimi mesi, le istituzioni locali ed anche gli addetti ai lavori, hanno sottolineato l’urgenza di avere un metodo chiaro e funzionale per la prenotazione dei vaccini. Basti pensare all’appello dei sindaci dello Stretto o quello del dirigente del Dipartimento Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria, il dott. Giuffrida. L’assenza di appuntamenti per le somministrazioni ha pesato non poco nel bilancio dei vaccini in Calabria, così come sul caos registrato presso le strutture sanitarie che, grazie all’aiuto dei volontari, non hanno mai smesso di funzionare nonostante le difficoltà.

Quando l’attivazione

Tutto pronto all’Asp di Cosenza

A Cosenza sembra ormai cosa fatta, secondo quanto riportato da Ansa Calabria, il nuovo sistema operativo dovrebbe essere attivo già a partire da oggi, martedì 16 marzo. I cittadini che vogliono prendere parte alla campagna vaccinale potranno farlo attraverso la nuova piattaforma che prevede, già, la prima seduta nella giornata di giovedì 18 marzo. I tempi di attuazione sono stati attentamente vagliati durante la riunione tra Asp Cosenza, Protezione Civile e Poste Italiane.

“In una prima fase – è scritto in una nota dell’Asp – la piattaforma entrerà in funzione in sette dei sessantotto centri vaccinali attivati sul territorio provinciale. Le sedi individuate, scelte per garantire la copertura in ogni Distretto Sanitario, consentiranno di tarare al meglio il nuovo strumento che verrà, poi adottato in tutti gli altri punti vaccinali. Il numero di vaccini prenotabili, sarà proporzionale al numero di vaccini che la Regione Calabria riuscirà a fornire”.

A Reggio Calabria ancora qualche incertezza

Nella giornata di ieri, lunedì 15 marzo 2021, anche l’Asp di Reggio Calabria ha incontrato, nel corso di una riunione operativa, la Protezione Civile locale. Secondo quanto affermato dal neo Commissario Scaffidi, ai microfoni di CityNow, la piattaforma per le prenotazioni delle vaccinazione dovrebbe partire da giovedì 18 marzo.