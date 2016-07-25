Il Val Gallico ricomincia da Coach Polimeni
La società affida a Giuseppe Polimeni prima squadra e settore giovanile per la nuova stagione in Serie C Silver, dopo l'esperienza di coach Gebbia
25 Luglio 2016 - 12:36 | di Vincenzo Comi
Nell’ottica di proseguire un progetto giovanile che porti lustro al panorama cestistico reggino e come già dimostrato negli anni trascorsi, l’A.S.D. Val Gallico comunica di aver affidato la guida della prima squadra e di tutto il settore giovanile della Pallacanestro a Giuseppe Polimeni.
Lo stesso, già head coach nell’annata trionfale che portò la Val Gallico Pallacanestro dalla D alla C senza mai subire una sconfitta, nonché primo assistente di coach Gaetano Gebbia nella stagione appena conclusa, dove si era giunti in gara 3 della finale play-off, ritrova il suo posto da capo allenatore per una nuova emozionante stagione in Serie C Silver.
La società porge un particolare ringraziamento a coach Gaetano Gebbia per l’impegno profuso e per la professionalità dimostrata ed augura un buon lavoro a coach Polimeni.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie