Magica serata Venerdi 27 Aprile 2018 sera al Pepy’s Ristorante pizzeria di Reggio Calabria in collaborazione con Pharos Teatro.

Organizzato dall’Art Director Antonio Caracciolo, il debutto della band Valentina Acustic Pharos si è sviluppato un bellissimo e interessante concerto la cui vocalist Valentina Boffa (https://www.facebook.com/Valentina973/) ha incantato gli ospiti del locale che hanno gustato la calda e graffiante voce di Valentina.

La band e il repertorio

Accompagnata dallo stupefacente bassista Roccellese Giuseppe Di Chiera, dal batterista Ilario Ierace e dal tastierista Michele Ventrice, Valentina ha eseguito con la sua chitarra brani scritti da lei e famose cover a suon di Soul, Reggae, Jazz, rendendo eccitante l’atmosfera che man mano che la serata si mischiava armonicamente alla notte.

Numerosi e sinceri gli applausi per Valentina, una cantante dalla voce accattivante che conquista ad ogni nota. Le sue origini napoletane si avvertono in ogni lembo di pelle Jazz e Reggae sembrano essere il suo pane.

Cantanti come Bob Marley e Mina hanno seminato il cuore della bellissima cantante. Il locale era pieno di persone intenditrici e attente alla musica; educate a questo tipo di espressione artistica hanno divorato coi sensi la musica e i personaggi che intorno si esibivano.

All’inizio Valentina ha dedicato una canzone al direttore nonché amico Antonio Caracciolo (noto attore che ha lavorato a teatro, tv e cinema, con attori e registi famosi di fama nazionale nonché internazionale) il quale emozionato si è limitato a ringraziare con garbo e pacatezza che lo contraddistingue.

La serata si è conclusa con una grande richiesta (strabiliante rivisitazione di Caruso), ancora con la voce di Valentina e le note dell’impeccabile Band Valentina Acustic Pharos , infine le persone presenti sono uscite dal locale soddisfatti sia del cibo, del servizio e della musica che hanno gustato con gran piacere e soddisfazione.

Pino Iannò (titolare del Pepy’s, esperto radiofonico) si è detto soddisfatto della serata, chissà che Antonio Caracciolo e Giuseppe di Chiera non siano rispettivamente nominati Art Director e Artistic Director per la nuova stagione musicale, estate 2018, prevista per l’imminente apertura del Pepy’s Beach… i presupposti ci sono tutti!

R.P.