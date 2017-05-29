Valmontone Outlet Summer Festival: un’estate di musica a ingresso gratuito

Sei serate gratuite tra musica live e cabaret a Valmontone Outlet, da Loredana Bertè a Emis Killa, da Raf a Gabriele Cirilli

Con la stagione estiva tornano i grandi spettacoli a Valmontone Outlet con un format completamente rinnovato. Sei imperdibili appuntamenti con i grandi nomi della musica italiana e del cabaret. La prima parte del Valmontone Outlet Summer Festival sarà dedicata alla musica live: ad aprire la manifestazione il 15 luglio un’artista d’eccezione, LOREDANA BERTÉ che dopo il successo dei suoi ultimi tour e i milioni di dischi venduti in 40 anni di carriera, porterà sul palco di Valmontone Outlet il nuovo spettacolo estivo che ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi. Sabato 22 luglio sarà invece la volta di EMIS KILLA, uno degli artisti più seguiti della scena rap e hip hop italiana, che porterà il suo “Terza Stagione tour” sul palco del Valmontone Outlet Summer Festival. Il 29 luglio chiuderà il programma dedicato ai concerti RAF che a trentaquattro anni di distanza dal brano “Self control“, che scalò le classifiche di tutto il mondo, riproporrà tutti i grandi successi del suo repertorio per la gioia dei suoi numerosissimi fan.

Agosto dedicato a teatro e cabaret

Il mese di agosto sarà invece dedicato al teatro e agli spettacoli di intrattenimento. Il cabaret di Valmontone Outlet inizierà sabato 5 agosto con CLAUDIO LAURETTA e le sue migliori imitazioni. Sabato 12 agosto GABRIELE CIRILLI intratterrà i visitatori dell’outlet con una variegata galleria di personaggi comici e il 19 agosto PINO E GLI ANTICORPI, il duo composto dai fratelli Michele e Stefano Manca che ha fatto conoscere la comicità sarda in tutta Italia, chiuderanno la kermesse.

Per accogliere gli artisti sarà allestito un palco di dieci metri appositamente progettato per la manifestazione all’interno dell’outlet, nei pressi della food court, l’area dedicata alla ristorazione della quale l’outlet di Valmontone, primo in Italia, si è recentemente dotato.

Shopping serale e orari di apertura

Tanto intrattenimento, ma anche shopping esclusivo: durante le serate di programmazione degli eventi tutti gli store resteranno aperti oltre il classico orario di chiusura con promozioni ed eventi.

“Per la programmazione estiva di quest’anno abbiamo voluto puntare su nomi di grande richiamo in grado di attrarre un pubblico variegato per fascia d’età e interessi – spiega Cristina Lo Vullo, direttrice di Valmontone Outlet – I numeri registrati da Valmontone Outlet, che con oltre 6 milioni e mezzo di visitatori all’anno è il Factory outlet più frequentato d’Italia, dimostrano come il concetto stesso di outlet stia cambiando, diventando non solo un centro dedicato allo shopping ma anche un luogo di aggregazione e di intrattenimento per tutta la famiglia, come dimostra il successo della nuova food court non solo come punto ristoro, ma anche come occasione di incontro per il territorio”.

VALMONTONE OTULET SUMMER FESTIVAL

PROGRAMMA:

15 luglio – Loredana Bertè

22 luglio – Emis Killa

29 luglio – Raf

5 agosto – Claudio Lauretta

12 agosto – Gabriele Cirilli

19 agosto – Pino e gli Anticorpi

Valmontone Outlet, Via della Pace, Valmontone (RM)

INGRESSO GRATUITO