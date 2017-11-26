Il Vangelo secondo Antonio di Dario De Luca ha ricevuto la segnalazione al Premio Fersen alla Drammaturgia 2017: nuovo riconoscimento per Scena Verticale

“Il Vangelo secondo Antonio“, l’ultimo lavoro scritto, diretto e interpretato da Dario De Luca (direttore artistico, insieme a Saverio La Ruina, di Scena Verticale), ha ricevuto la segnalazione al Premio Fersen alla Drammaturgia 2017.

La compagnia Scena Verticale, giunta al suo 25° anno d’età, si conferma, con questo ulteriore riconoscimento, polo di riferimento per la drammaturgia e il teatro calabrese. “Il Vangelo secondo Antonio”, ad un anno dalla sua produzione, ha già portato a casa Il Premio per il Teatro e la Drammaturgia Tragos ricevendo il primo premio come migliore regia.