L’Acanto Beach Club non si ferma mai e continua a ballare il ritmo dell’estate.

L’elegante stabilimento, situato sul lungomare dei mille a Melito di Porto Salvo, nasce “dal desiderio e dalla volontà di mantenere alto il livello di tutto quello che facciamo e pensiamo, è rivolta ad un pubblico esigente, che ha voglia di vivere esperienze sensoriali stimolanti, con il gusto, il desiderio ed il piacere di trovarsi in un ambiente unico.”

Dopo le numerose serata disco accompagnate da ospiti di fama internazionale, arriva finalmente l’evento dell’anno targato Acanto. Si tratta del Veglione di Ferragosto, che quest’anno prende il nome di Candyland.

L’ospite speciale: la dj Olga Ryazanova

Special Guest della serata la Dj di respiro internazionale Olga Ryazanova, che già nell’estate del 2015 aveva fatto ballare i reggini presenti all’Acanto Beach.

Originaria di Mosca, Olga Ryazanova aka Sexation è, senza dubbio, la Dj più richiesta dagli appassionati di musica dance che non disdegnano una presenza magnetica in consolle. Grazie ad i suoi sguardi irresistibili e sexy, la sua versatilità nel saper infiammare i dancefloor di tutto il mondo si lega con il suo mix di House Music e delle migliori hit del momento.

Grazie alla sua passione per la musica e alle sue abilità di performance, la Ryazanova, nei suoi concerti, trasporta il pubblico in un autentico viaggio musicale. Negli ultimi anni ha conquistato il mondo dopo aver suonato in tutti i paesi dove l’house music è fortemente presente. Europa, Africa, Asia o il continente Americano sono solo alcune delle sue destinazioni, visto che questa DJ oramai conta diverse migliaia di fan in tutto il mondo.

Le tre aree musicali della serata

Lo stabilimento balneare, che di notte si trasforma in una bellissima discoteca all’aperto, in cui è possibile danzare sotto le stelle, vedrà la presenza di tre differenti zone: la Main Area, Serata italiana e Latino.

DJ della main area Enzo Romeo e Claudio Polimeni. Voice Claudio Miccichè e Dock Condello.

Live Percussion: Peppe Macheda

Per maggiori info: 340.3438762

Siete pronti per il Veglione di Ferragosto all’ Acanto Beach Club? Preparatevi ad entrare a #Candyland in un mondo di magia e follia con la partecipazione della dj internazionale Olga Ryazanova e lo special show dei Bombelaya Entertainment Planner. Appuntamento lunedì 14 agosto alle ore 23:00.