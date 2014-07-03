Venerdì 4 luglio la presentazione del progetto “Gheorgheos”
Sette incontri, il primo con la stampa a Reggio e gli altri sul territorio, tra cui il parco archeologico Archeo Deri di Bova Marina
03 Luglio 2014 - 13:26 | di Redazione
Venerdì 4 luglio, alle ore 11, presso la Sala Biblioteca del Palazzo Storico della Provincia, si terra la Conferenza Stampa di presentazione del Progetto “Gheorgheos”, promosso dall’Associazione Culturale “San Giorgio”. Tale iniziativa progettuale prevede 7 incontri, di cui il primo in occasione dell’incontro con gli organi di stampa a Reggio Calabria, il 4 luglio p.v., mentre gli altri saranno dislocati sul territorio provinciale, in particolare presso il Parco Archelogico “Archeo Deri” di S. Pasquale a Bova Marina (RC). Alla Conferenza stampa, porgeranno i loro saluti istituzionali: Giuseppe Raffa, Presidente della Provincia di Reggio Calabria, Eduardo Lamberti Castronuovo, Assessore alla Legalità e alla Cultura della Provincia di Reggio Calabria, Vincenzo Crupi, Sindaco di Bova Marina. Parteciperanno ai lavori: Giuseppe Mazzetti, Presidente dell’Associazione Culturale “San Giorgio”, Franco Tuscano, Parco “Archeo Deri” Bova Marina, Carmelo Cuppari, Storico d’Arte. Concluderà Daniele Castrizio, Docente Università degli Studi di Messina, relazionando su “La Presenza Ebraica nella Sinagoga di Bova Marina”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie