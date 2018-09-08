di Domenico Arcudi – Il borgo di Piale s’è vestito di blu: il Joe Pugliese quartet, complesso blues reggino composto dallo stesso Joe Pugliese alla voce, da Bruno Pugliese alla chitarra elettrica, da JP alla batteria e da Antonio Scaramozzino al basso, ha saputo conquistare il buon numero di presenti al «Chiosco di Piale – Stato Mentale», che ogni venerdì propone puntualmente artisti locali scelti da Antonio Princi e Giuseppe Idone, soci fondatori del medesimo chiosco.

Anche questa volta la scelta dei due titolari è riuscita perfettamente: la voce calda e toccante di Joe Pugliese e l’accompagnamento strumentale al suo seguito dai toni dolci tipici del blues si sono rivelati una combinazione vincente sotto ogni aspetto, adatta alla location e all’atmosfera settembrina, passaggio tra estate ed autunno.