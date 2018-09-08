di Anna Biasi – Tra I festeggiamenti civili in onore della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria ci sono nuovamente loro: i Veneregrida. Il gruppo metal rock indie, nato nel 1998, ha saputo farsi spazio nella scena musicale reggina, riscuotendo, nel tempo, molti consensi.

Si ripropongono esattamente dopo diciassette anni (correva l’anno 2001, precisamente l’11 settembre, data immemorabile, quando salirono sul palco prima dell’ingresso dei Matia Bazar, aprendo l’esibizione per l’ultimo giorno dei festeggiamenti in onore della patrona della nostra città), in un fresco mix di new metal, melodie scaturite da musica classica e tecniche ritmiche e melodiche ricercate.

La loro storia è racchiusa nei pub, nei concorsi più comuni, dalle manifestazioni per il sociale ai festival del territorio compresa la “festa i Maronna” grazie alla gentile concessione dell’amministrazione comunale; tour on the road fino alla città dei fiori, il tanto atteso Ariston a Sanremo. A diciotto anni dal debutto, si apprestano, stasera, ad esibirsi all’Arena dello Stretto con il loro nuovo album “nine“, un’opera d’arte ‘addizionista’.

Cosa aspettarsi? Tanta forza e passione perché la loro comunicazione avviene attraverso l’arte in sé e mediante la musica metal in tutte le sue energie.