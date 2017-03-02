Verso i Play Off Scudetto: la storia della Tonno Callipo nella post-season

Domenica (ore 15:00 diretta Rai Sport 1) iniziano i Play Off Scudetto UnipolSai con Gara 1 dei quarti di finale. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è attesa dalla difficilissima sfida in casa della Cucine Lube Civitanova, capolista della Regular Season. Peraltro, i marchigiani hanno confermato il loro entusiasmante momento di forma ieri sera con il secco 3-0 rifilato al Berlin Recycling Volleys allenato dal coach italiano Serniotti (suo vice l’ex opposto giallorosso Lucio Antonio Oro). La compagine di coach Kantor sta preparando sulle ali dell’entusiasmo la partita contro la corazzata marchigiana consapevole che lo scoglio da superare è di quelli (quasi) insormontabili. Facendo il punto sulle partecipazioni dei giallorossi, ripercorriamo un po’ di storia. Per la società del presidente Pippo Callipo si tratta della quinta partecipazione ai play off scudetto, la terza arrivata dopo aver terminato la Regular Season tra le prime otto. 2004-05, 2008-09, 2011-12, 2012-13 sono le stagioni in cui la Tonno Callipo ha disputato i Play Off Scudetto. Quella contro Civitanova sarà la tredicesima partita nei Play Off Scudetto per la società giallorossa. Il bilancio è di 2 vittorie a fronte di 11 sconfitte. Ecco, di seguito, tutte le partite giocate dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nelle quattro partecipazioni ai Play Off Scudetto:

La stagione 2004-05

STAGIONE 2004-05 (Quarti di finale)

LUBE BANCA MARCHE MACERATA – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, GARA 1: 3-1

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – LUBE BANCA MARCHE MACERATA, GARA 2: 0-3

La stagione 2008-09

STAGIONE 2008-09 (Quarti di finale)

ITAS DIATEC TRENTINO – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, GARA 1: 3-2

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – ITAS DIATEC TRENTINO, GARA 2: 0-3

ITAS DIATEC TRENTINO – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, GARA 3: 3-2

La stagione 2011-12

STAGIONE 2011-12 (Quarti di finale, Girone C)

BRE BANCA LANNUTTI CUNEO – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, 1° GIORNATA: 3-1

COPRA ELIOR PIACENZA – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, 2° GIORNATA: 3-0

STAGIONE 2012-13 (Ottavi di finale)

BCC-NEP CASTELLANA GROTTE – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, GARA 1: 3-2

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – BCC NEP CASTELLANA GROTTE, GARA 2: 3-0

BCC NEP CASTELLANA GROTTE – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA, GARA 3: 1-3

STAGIONE 2012-13 (Quarti di finale)

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – ITAS DIATEC TRENTINO, GARA 1: 0-3

ITAS DIATEC TRENTINO – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA. GARA 2: 3-0