Versud Etnofolk, video ufficiale del singolo “U’ mari”
Il gruppo musicale lancia sui social il video del singolo che anticipa il primo album, in uscita a luglio: un brano sul mare tra speranza, dolore e vita
06 Giugno 2017 - 15:54 | di Federica Geria
Mercoledì 7 Giugno, il gruppo musicale Versud Etnofolk lancerà, sui vari social network, il video ufficiale del singolo “U’ MARI” che anticipa il loro primo lavoro discografico, in uscita i primi di luglio, dal titolo “L’AMURI È “.
“U’ Mari”, sinonimo di immensità e solitudine, libertà e restrizione, paura e gioia, nel testo del brano inedito è inteso proprio con questo significato duale. In questi anni, che vedono il nostro mare, il mar Mediterraneo, scenario di storie di speranza e disperazione, morte e dolore, non si può fare altro che cercare di sensibilizzare le persone, attraverso il linguaggio più bello che possa esistere, ossia quello della musica. Il brano, scritto da Giuseppe Scopelliti e arrangiato dai Versud Etnofolk, vuol mettere in risalto il messaggio che, nonostante tutto, il Mare è il modo che la natura ha scelto per farci vivere al meglio questo viaggio straordinario chiamato Vita!
Appuntamento quindi a domani 07/06/2017 sulle pagine facebook, instagram, youtube e twitter dei VERSUD ETNOFOLK
ASCOLTA ORA UN ESTRATTO DEL BRANO: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=218238242020943&id=100015043065226
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