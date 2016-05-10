VI Premio di studio ‘Natale De Grazia’

Giunge alla sesta edizione il premio di studio intitolato a Natale De Grazia, ufficiale superiore della Capitaneria di porto, decorato con medaglia d’oro al valore di Marina alla memoria.

La cerimonia, organizzata dalla sezione di Reggio Calabria della Lega Navale Italiana, si terrà giovedì 12 maggio, alle ore 17,00, per la prima volta presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Il riconoscimento è dedicato alla figura del capitano reggino scomparso prematuramente all’età di 38 anni, nel dicembre 1995, mentre era in missione per conto della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. De Grazia stava indagando sugli affondamenti sospetti nel Mediterraneo delle cosiddette “navi a perdere” e sui traffici illeciti di rifiuti.

La manifestazione rappresenta l’occasione per celebrare e dare lustro a un servitore dello Stato, appassionato e scrupoloso, e per valorizzare il lavoro e gli studi dei giovani che operano in questa terra per la difesa del mare e dell’ambiente. Durante l’iniziativa di giovedì l’amministrazione comunale presenterà il progetto del monumento al profugo ignoto. Di seguito sarà firmato il protocollo d’intesa tra il dipartimento della Giustizia minorile e la Lega Navale Italiana.